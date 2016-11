nnn El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decidió mantener a Alfonso Rueda como único vicepresidente de un Gobierno en el que apuesta por el continuismo pleno, ya que repiten los diez conselleiros y preserva, sin modificaciones, la estructura que conforma su Ejecutivo desde la última fase del anterior mandato autonómico. Como preveían los populares, Feijóo, quien firmó este domingo el decreto de nombramiento de su Gobierno, arranca tercer mandato con un gabinete continuista, en el que no introduce cambios en los nombres y evita, en consecuencia, dar pistas sobre su sucesión, que previsiblemente tendrá que afrontar el PP gallego en esta legislatura. Por el momento, remarcan fuentes populares consultadas, "no toca".

El presidente ya evidenció la confianza en los miembros de su Gobierno al confeccionar las listas para las elecciones gallegas del 25 de septiembre, en las que repitieron todos ellos en puestos de salida. Ahora está por ver quiénes, de los dirigentes que conforman su séptimo equipo desde que llegó a Monte Pío en 2009, mantienen su acta en el Parlamento autonómico.

En cuanto a la estructura del primer nivel del Ejecutivo, en la línea con las políticas, en el PP gallego también se dan por revalidadas en las urnas, toda vez que su líder ha conseguido mantener a los 41 diputados y se ha convertido en el único presidente autonómico de España que gobernará con mayoría absoluta. A ello se suma que Feijóo ya hizo una remodelación amplia en 2015 con decisiones importantes, como separar las consellerías de Mar y Medio Rural, y la creación de una cartera de Política Social, en la que situó al ferrolano José Manuel Rey Varela, con retos como el demográfico.

estructura y prioridades

En el entorno del líder popular subrayan que esta estructura se ajusta a las prioridades que ha marcado para el próximo mandato, entre las que se encuentra, por ejemplo, que sea "la legislatura del sector primario", la "consolidación" de la recuperación económica, la lucha contra el desempleo y el impulso de medidas sociales. Bajo estas premisas, este lunes tomarán posesión y, posteriormente, celebrarán la primera reunión del Consello de la Xunta, los mismos seis hombres y cuatro mujeres que acompañan a Feijóo desde la remodelación de octubre de 2015. De ellos, al margen de Alfonso Rueda, ‘mano derecha' del de Os Peares, solo Beatriz Mato y Rosa Quintana siguen desde 2009.

En concreto, Rueda seguirá como vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; mientras que Mato continúa al frente de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; y Rosa Quintana, como conselleira do Mar. Rueda fue ascendido a vicepresidente en el arranque del segundo mandato de Feijóo, en 2012, mientras que las dos conselleiras han visto como cambiaban sus áreas en la última remodelación. Así, Mato en su día tuvo las competencias de Traballo, y Rosa Quintana dirigió la Consellería de Medio Rural e do Mar, áreas que Feijóo agrupó hace cuatro años y, más tarde, optó por volver a separar.

Otros veteranos

Al margen de los tres conselleiros que siguen desde 2009, Francisco Conde, que continúa con la cartera de Economía, Emprego e Industria -reforzada con las competencias de empleo en la última crisis de gobierno-, es el cuarto más veterano del Gobierno de Feijóo. Y es que, al margen de la creación de la Vicepresidencia para Rueda, su ‘fichaje' (hasta entonces era un asesor del presidente) para cubrir la salida de Javier Guerra del área económica fue la principal novedad en 2012. Tras el 25-S, se ha especulado con que Feijóo pudiese crear una vicepresidencia económica para él, pero finalmente no ha sido así.

También ha decidido mantener a Mato y a Quintana, frente a quienes creían que aprovecharía para renovar a las más veteranas -la continuidad de Rueda se daba por hecha-. En su entorno, insisten en que Feijóo es "previsible", pero incluso en 2012 hizo un pequeño ajuste con la salida de Guerra. Ahora, por primera vez, no hace ningún cambio.

El equipo de Feijóo

Nombre Consellería

Alfonso Rueda Valenzuela Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Valeriano Martínez García Facenda

Beatriz Mato Otero Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Ethel Vázquez Mourelle Infraestruturas e Vivenda

Francisco Conde López Economía, Empleo e Industria

Román Rodríguez González Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Jesús Vázquez Almuíña Sanidade

José Manuel Rey Varela Política Social

Ángeles Vázquez Mejuto Medio Rural

Rosa Quintana Carballo Mar