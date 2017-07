Castrelos bailó a ritmo de vallenato

n n n Carlos Vives consiguió que el público olvidase la humedad del ambiente. Alrededor de 10.000 espectadores (unos 4.000 en la zona de pago), disfrutaron de todo un espectáculo lleno de ritmo y sonidos étnicos.

Y como no podía ser menos, el colombiano salió al escenario con los miembros de su banda, La Provincia, bajo los compases de “La bicicleta”, su último éxito que hizo famoso en compañía de Shakira y dijo "la llevo por ti Vigo". “Pa Mayte” o “La Cañaguatera” hicieron entrar en ambiente hasta que llegó “El hijo del vallenato”, donde el respetable se desató. Un nivel que se mantuvo con “Gota fría”.

Vives no dejó de comunicarse con los espectadores: "venga Vigo", que acabaron cayendo en sus redes. Demostró ser un hombre familiar y cercano, que entiende el espectáculo como una filosofía de vida.

“Ella es mi fiesta”, “Déjame entrar” o “El mar en tus ojos” lograron movilizar a los espectadores que no tuvieron tiempo para sentir el frío.

Cuando sonaron “La tierra del olvido” y “La foto de los dos” hacía tiempo que Castrelos se había convertido en una fiesta a ritmo de vallenato. Con “Nota de Amor” y “Volví a nacer” preparó una primera despedida, dejando al público con ganas de más. Respondió a las demandas de los asistentes y derrochando simpatía regresó para ofrecer el esperado bis. “Carito”, “Cantor Fonseca” y “La Fantástica” no fueron suficiente. Carlos Vives no pudo dejar Castrelos sin volver a cantar “La bicicleta”.

Como broche de oro, la noche se cerró como empezó, con una proyección audiovisual. Si al final la pantalla proyecto “Al filo”, de Carlos Vives, como previa al concierto, Vigo volvió presumir de riqueza paisajística con el video de promoción de las islas Cíes en la campaña como candidata a ser nombrada como Patrimonio de la Humanidad.

Hoy la oferta musical se traslada a la Porta do Sol con Mitic, para regresar mañana a Castrelos con la Coral Casablanca. Cristal Fighters completará el cartel de este auditorio, el jueves, 3.n