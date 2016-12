Juan Perro e Inmaculate Fools, en Los Conciertos de La Región

nnn Los Conciertos de La Región tedrán este mes como protagonistas en Ourense a Juan Perro e Inmaculate Fools, que actuarán en la pista central de Os Remedios los próximos días 23 y 30 de diciembre respectivamente. Se trata de dos estilos musicales diferentes pero que han maracado una época a nivel nacional e internacional.

Juan Perro es el alter ego de Santiago Auserón, cantante de Radio Futura, mítico grupo de la movida madrileña de los años 80, que decidió crear este alter ego para sus aventuras en solitario y alejado del grupo. Termas como "Charla del pescado" o "Perro flaco" no faltarán en su actuación en Ourense, que seguro que también incluirá algún guiño a su paso por el grupo con temas como "La estatua del jardín botánico" o "No tocarte".

El día 30 de diciembre le toca el turno al líder de los Inmaculate Fools, Kevin Weatherill, principal cantante y compositor del grupo, que sigue grabando y tocando en directo, tanto en Reino Unido como en Europa. Los Inmaculate fueron una de las formaciones de referencia de la new wave, movimiento igualmente emblemático de los 80 en Reino Unido y después en toda Europa, especialmente con el tema que da nombre al grupo, que se aupó al número uno de las listas de éxitos de medio mundo.

Afincado en la actualidad en el norte de España, más concretamente en Galicia, Kevin Weatherill, que en 2010 trabajó con Miles Hunt, de Wonderstuff, y la violinista Erica Nockalis en el disco "Big World for a Little Man", reformó en 2016 su grupo de referencia, los Inmaculate, con la incorporación de impresionantes y reconocidos músicos gallegos, en su mayoría de jazz. En concreto el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña y el pianista y organista Alex Salgueiro. Son los Dirty Ray, con los que acudirá a su cita de Ourense.

El concierto de Juan Perro tendrá un precio de 15 euros en venta anticipada, aunque para los suscriptores de La Región será de tan sólo 12 euros. En cuanto al precio de la entrada para ver a los Dirty Ray con el líder de los Inmaculate Fools a la cabeza, es de 10 euros, aunque para los suscriptores del periódico será de ocho euros. Las entradas pueden comprarse en Ponte Vella, La Rockipedia, la sede de Afundación y on-line en "Ataquilla.com".n