El mayor reclamo turístico de Vigo

La declaración de Cíes como Parque Nacional en el año 2002 supuso no solo un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a su conservación, sino también la difusión de la existencia de este enclave único en el Atlántico. Desde entonces, la afluencia de visitantes no ha parado de aumentar, hasta llegar a las 300.000 personas que cada año pasan por el archipiélago.

“Aunque no tenemos datos concretos, está claro que el despegue turístico experimentado desde 2013, tras el parón ocasionado por la crisis económica, va parejo a la demanda de información sobre las visitas a Cíes”. Quien así habla es Jaime Pereira, presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos). Este profesional señala que la mayoría de los turistas que llegan a Vigo ya acuden con información sobre el archipiélago obtenida a través de internet y las visitas a este paraje entra dentro de sus planes.

Por esta razón, Jaime Pereira destaca la importante repercusión que para la hostelería y el sector de los hoteles tendría la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, una propuesta que el Ayuntamiento de Vigo lanzó hace cuatro años y cuya candidatura lidera desde entonces.

“Declararlas Patrimonio de la Humanidad tendría el mismo impacto para nosotros como si el Celta jugase en la Champions”. Así de descriptivo se muestra César Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi) y gerente del Hotel Bahía. “Que la Unesco apruebe esta declaración supondría situar este patrimonio natural en el mapa a nivel mundial. Solo su declaración nos beneficiaría por el marketing que supone y los impactos publicitarios que generaría”, explica.

Tanto el presidente de Ahosvi como el de Feprohos coinciden en que Cíes forma ya parte del paquete vacacional que contratan los turistas que llegan a Vigo. “Es ya un icono, como la Catedral para Santiago”, añade Sánchez. Por ello, respaldan la propuesta del Concello de Vigo y piden a las demás instituciones que se llegue a un acuerdo para que el apoyo sea unánime.

En cuanto al impacto económico, basta recordar que 2016 fue un año histórico para el turismo en Vigo, con un 87% de ocupación, una cifra que va camino ya de igualarse.

Otro aspecto que destacan los hoteleros es que el turismo es una actividad, pilar de la economía española, que beneficia a otros sectores, como los taxis a las tiendas de moda.