La candidatura viaja por el mundo

Fue en 2013 cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba la intención del Ayuntamiento de promover la candidatura de las Islas Cíes para su declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Desde entonces, se han sucedido las presentaciones en foros internacionales especializados, como la feria de Turismo Fitur, y las actividades de difusión de la riqueza de este singular archipiélago, único en el mundo.

Muchas de estas acciones han tenido repercusión internacional: el barco de Mapfre que participó en la Vuelta al Mundo de Vela en 2015 y que lució el emblema “Illas Cíes, Patrimonio da Humanidade”; una macro clase de yoga que reunió a más de 300 personas en A Laxe; un partido de fútbol celebrado en 2014 con leyendas del Celta y la Liga como Mazinho, Revivo o Gudelj; el sorteo de la Lotería Nacional que tuvo lugar en Vigo en 2015 y el cupón de la ONCE con la imagen de la playa de Rodas, también el mismo año; el ciclo de conciertos O Canto das Illas con estrellas como Iván Ferreiro y que llenaron en 2015...

en las alturas

Quizás las acciones de más repercusión por su impacto internacional son las desarrolladas dentro de los contratos de promoción turística suscritos por el Ayuntamiento con distintas compañías aéreas. Así, Air Nostrum rotuló sus aviones con el lema “Islas Cíes, Patrimonio de la Humanidad".

“Aladierno”, la revista de a bordo de Air Nostrum en todos sus vuelos nacionales e internacionales y que es leída al mes por más de 334.000 pasajeros, dedicaba el pasado año al archipiélago el reportaje central, titulado “El paraíso existe y se llama islas Cíes”. Esta misma publicación difundía este mismo mes de julio la candidatura viguesa con el reportaje “Islas Cíes, objetivo Patrimonio Mundial de la Unesco”, un extenso trabajo de seis páginas a todo color.

Y sin operar en Vigo, la compañía aérea británica Easyjet también se fijaba en este enclave paradisíaco. Su revista de a bordo “Traveller” lo incluía el pasado mes de junio dentro del reportaje “25 cosas increíblemente interesantes que probablemente no conozcas sobre Europa pero que está a punto de descubrir". Con el titular “Europa tiene su propio Caribe”, las Cíes ocupaban en este ránking el puesto número 6.

Desde hace años, el archipiélago ha salido reflejado por su interés natural en revistas y periódicos internacionales: National Geographic, The Sunday Times, el colombiano El Tiempo o la italiana Bell'Europa... El periódico británico The Guardian situaba a la playa de Rodas como “la más bonita del mundo”.