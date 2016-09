Así lo ha manifestado la delegada del Estado en este organismo, Teresa Pedrosa, quien ha apuntado que, "la intención de estudiar ese proyecto ya existía y sigue intacta".



La participación de Zona Franca en la recuperación de ese ámbito era uno de los puntos del orden del día de la sesión extraordinaria convocada para este lunes, a instancias el presidente del pleno y alcalde de Vigo, Abel Caballero.



En dicha sesión, se ha presentado un informe de la Abogacía del Estado al respecto de ésta y de otras dos mociones presentadas por Caballero. Con respecto a la Panificadora, dicho informe precisa que Zona Franca no puede acceder a las pretensiones del Ayuntamiento, de firmar un convenio sin que haya previamente informes jurídicos, memoria económica, proyecto, etc.



Por ello, la propuesta se ha quedado en una declaración de intenciones para que ambas partes se sienten a estudiar la posibilidad de llevar a cabo esa operación, de forma conjunta, y empezando desde cero.



Del mismo modo, Caballero proponía, en otras dos mociones, mandatar al Comité Ejecutivo de Zona Franca para que suscribiese otros dos convenios con el fin de ampliar el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares, y el Polígono de Balaídos por la vía de los planes sectoriales (proyectos de interés supramunicipal).



AMPLIACIONES DE PARQUES EMPRESARIALES



En ambos casos, tuvo que modificarse el texto de las mociones, puesto que el Pleno no tiene competencias para mandatario al Comité sobre los convenios, por lo que se quedaron en propuestas para que este órgano "estudie" esos dos convenios.



En todo caso, Pedrosa ha precisado que, en el caso del PTL, Zona Franca ya está tramitando su ampliación por la vía del plan sectorial, de modo que sería la Xunta la que expropiase. En el caso de Balaídos, el principal cambio es que, según la delegada, el Ayuntamiento renuncia al desarrollo de la parte que le correspondería, y delega del desarrollo urbanístico de la parte de uso industrial en Zona Franca (que lo tramitará también a través de un plan sectorial).



Por todo ello, Pedrosa ha resumido el pleno extraordinario celebrado este lunes afirmando que fue una sesión "prescindible", en la que los miembros del pleno se limitaron, eso sí por unanimidad, a dar luz verde a varias declaraciones de intenciones y a estudiar la participación de Zona Franca en el proyecto de la Panificadora (una iniciativa cuyo futuro se antoja incierto, habida cuenta del entramado de empresas que ostentan su propiedad, en la que también participa la Sareb).



CABALLERO



La lectura hecha por el alcalde, Abel Caballero, ha sido bien distinta, y ha recalcado que el Pleno ha aprobado por unanimidad sus tres propuestas, si bien ha admitido que la operación de rehabilitación de la Panificadora, "pasará a la Comisión Ejecutiva de Zona Franca, y a las Concejalías de Economía y Urbanismo" para ir fijando la "hoja de ruta".



A ese respecto, ha avanzado que propondrá la creación de una comisión técnica mixta "para empezar a estudiar el proyecto" que, ha insistido, el Ayuntamiento tiene ya "muy avanzado". "Desconfiamos de la Zona Franca desde el Ayuntamiento, y pretendo que recuperemos la confianza. La mejor forma es empezar juntos desde cero", ha proclamado, y ha señalado que propondrá al organismo estatal que asuma dos tercios de la inversión en ese proyecto.