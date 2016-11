Vigo suma 600 lesionados de tráfico al mes de media

Vigo registra una media mensual de 600 personas lesionadas en accidentes de tráfico que precisan asistencia sanitaria, según explicó a este diario Gaspar Rodríguez, director de Operaciones de Confía Asistencia Jurídica en Galicia. La mayoría se producen en desplazamiento interurbanos cortos y en ciudad donde priman las lesiones cervicales.

Según este experto, hay diferentes aspectos que van en contra del accidentado pero uno de los peores enemigos podría ser su propia compañía de Seguros. En el 15% de estos casos, unos 90 al mes, la compañía rechaza el coste el tratamiento e intenta trasladarle a un centro concertado. "A nadie se le escapa que son empresas que se deben a su cuenta de resultados e intentan ahorrar dinero. El problema es que lo hacen obviando información al lesionado sobre los derechos que le asisten en virtud de la póliza que suscribió en su momento". Esa desinformación hace que los clientes de las compañías aseguradoras sean vulnerables y manejables.

Este especialista refirió en un centro concertado la víctima “va a tener un tratamiento más corto para ahorrarse dinero” pero se encuentra con la disyuntiva de que si no acepta, el seguro no asume el tratamiento .

Las aseguradoras disponen de un convenio marco de asistencia sanitaria derivada de los accidentes de tráfico que regula atención protocolaria y tarifas de referencia aplicables a las asistencias prestadas a los lesionados s. “Los hospitales están muy atados " y las compañías hacen "competencia desleal "llevándose" pacientes a sus centros concertados con las aseguradoras a un menor coste. "El enfermo no debería aceptar el traslado, pero lo hace por desconocimiento", indicó Rodríguez. En un caso así, Confía evalúa el expediente y si la compañía de seguros no acepta el siniestro se le garantiza al hospital que cobrará la asistencia sanitaria cuando el lesionado perciba la indemnización. " Nuestros honorarios están cubiertos por la póliza de defensa jurídica de libre elección". Aparte, perciben un porcentaje de la cantidad que consigan al cliente, la máxima posible a la tenga derecho por ley.