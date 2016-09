Los suspensos de Selectividad esperan la decisión del Ministerio

nnn Unos 1.100 alumnos de toda Galicia suspendieron la Selectividad en septiembre pasado, un 42% de los que se presentaron a las pruebas y que a día de hoy no saben qué les espera. Por lo de pronto no han podido acceder a la Universidad y han tomado otros caminos como la Formación Profesional. Con las pruebas de septiembre se despedían 40 años de historia de la temida Selectividad, que se va a sustituir el próximo curso por la reválida prevista en la Lomce. Pero aún hay muchos temas por cerrar en esta transición y uno de ellos es la solución para los que suspendieron la última Selectividad, que se fue sin poner las cosas fáciles, más bien al contrario como lo demuestra el hecho de que cayese una combinación poco habitual en Filosofía con Marx y Locke juntos en un mismo examen. La Consellería de Educación está a la espera de que el Ministerio desarrolle el real decreto de las evaluaciones (reválidas en lenguaje coloquial) para saber que pasará con estos alumnos. La fecha prevista para que se dicte esta orden es finales de noviembre.

Estos días la Conferencia de Rectores de España se reunió en Santiago para hablar de este asunto y de otros como los grados de tres años. Los rectores quieren que el Ministerio coordine la nueva prueba (puntúa de 0 a 10) y que siga unos criterios generales. En el tramo de 10 a 14, los rectores mostraron su preocupación porque el Gobierno deja libertad a cada universidad para que regule a su modo, por lo que decidieron trabajar para que no se rompa el distrito único en España. Por último, trasladaron un "mensaje de tranquilidad y certidumbre" a los "miles estudiantes, profesores y familias", convencido de que "pronto" habrá "una solución" para clarificar el acceso a la universidad en el curso 2017-2018.n