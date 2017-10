Suspendidas las clases en 20 centros de la provincia de Pontevedra

Los centros de la provincia de Pontevedra que no abrieron hoy sus puertas son: IES Primeiro de Marzo, CEIP de Belesar, CEIP Fontes-Baíña y CPI Cova Terreña de Baiona; CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, IES Marquesa do Pazo da Mercé y EEI de Rubiós de As Neves; CPI Curros Enríquez y EEI Nespereira de Pazos de Borbén; IES de Valadares, CEIP Sobreira-Valadares y CEIP A Paz Tintureira de Vigo; CEIP Serra-Vincios y CRA Antía Cal de Gondomar (en este caso está abierto Peitieiros); CEIP Feliciano Barrera, CEIP de Santiago de Oliveira y CRA A Picaraña de Ponteareas; CEIP Nosa Señora de Lourdes de Mondariz-Balneario; IES de Ponte Caldelas de Ponte Caldelas; e IES Pedras Rubias de Salceda de Caselas.