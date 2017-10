Roade: "Todo mi apoyo a mi pueblo, Nigrán, y a Vigo"

El vencedor absoluto de la Vigo contra el Cáncer, Iván Roade (Nigrán, 1993), ha recuperado el liderato provisional del circuito Run Run Vigo. Se perdió la Xornadas Marisqueiras do Berbés "por trabajo", explicó en meta, y ahora manda en la clasificación M-1 (nacidos desde 1978 a 1997) con 2.450 puntos, frente a los 2.350 de Bargiela, compañero de equipo en el Bikila. El de ayer fue su tercer triunfo tras la Nocturna Correndo por Vigo, en As Travesas, y la Carreira da Cereixa, en Beade

"Ha sido una carrera con una subida muy dura, pero me encuentro muy fuerte", reconoció el atleta, que se mostró encantado "por echar una mano en la lucha contra el cáncer", pero que también dedicó el triunfo "a mi pueblo, Nigrán, y también a Vigo" por los recientes incendios sufridos. Antes que atleta fue ciclista y también le duele de forma directa que haya ardido "donde siempre me entrenaba".

Su próxima cita será la Pedestre de Santiago, de "mucho nivel", para probar sus condiciones, y anuncia que correrá tanto la Vigo+11 (5 de noviembre) como la Subida ao Castro (10 de diciembre), que cierra el circuito Run Run. "Me van muy bien las subidas", dice sobre la carrera de O Castro, que nunca ha disputado.

La jornada fue plena de atletismo. La V Carreira Solidaria pola Esclerose Múltiple (29 de octubre, Alameda Suárez Llanos, Bouzas) se promocionó in situ, al igual que la Érguete e Corre (12 de noviembre, Paseo de Alfonso). El alcalde, acompañado por los concejales Manel Fernández y Santos Héctor, se mostró tan animado como bromista: "¡Ánimo, que los primeros ya están llegando de vuelta!", decía al cuarto minuto de la salida del 5.000. "¡Lo peor ya pasó, que era arrancar!", decía a los corredores.

Fue una mañana solidaria, con fuerte aplauso incluido de los atletas del 5K, previo a la salida, como homenaje a los fallecidos por los incendios del domingo. n