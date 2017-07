El Rey preside en Vigo el 25 aniversario del Círculo de Empresarios

El presidente del círculo de empresarios, Juan Güell, le dijo al Rey que es "el mejor representante de nuestras empresas, el mejor embajador de este país. Abrís puertas, facilitáis nuestra expansión y lleváis la marca España por todo el mundo".

Felipe VI por su parte destacó del Círculo de Empresarios de Galicia que "habéis conseguido convertiros en una de las organizaciones empresariales más activas de España".

Unos 190 comensales comparten en este momento comida con el Rey en Vigo.

El Rey Felipe VI ha ensalzado a Galicia como "un referente" del comercio exterior español gracias a un nivel de exportaciones que "está por encima" del PIB y el "peso demográfico" gallego en el conjunto estatal, al tiempo que ha invitado a las empresas a "no perder nunca sus señas de identidad, ni el arraigo a sus raíces".



El monarca ha pronunciado estas palabras en la sede de Vigo del Círculo de Empresarios de Galicia, donde este lunes ha recibido la Medalla de Oro de la entidad, que celebra su 25 aniversario. Un acto en el que también han estado presentes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, entre otras personalidades.



Allí, Su Majestad ha recordado que, siendo todavía Príncipe de Asturias, visitó hace diez años el Círculo de Empresarios y que, una década más tarde, "confirma la gratísima impresión" que se llevó en su día. "Me alegra mucho confirmar hoy mi convicción de que teníais un gran camino por delante", ha apostillado.



Durante su discurso, Felipe VI ha señalado la "sólida internacionalización" de la economía española como una de las contribuciones "decisivas" a la hora de "afrontar la grave crisis económica", un factor en el que Galicia "ha sido un referente" gracias a su comercio exterior.



"Vuestras exportaciones están por encima de lo que corresponde a vuestro PIB y peso demográfico dentro de nuestro contexto nacional. Habéis recuperado en estos dos últimos años el dinamismo que caracterizó la acción del empresariado gallego desde la década de los noventa y hasta el inicio de la crisis", ha aseverado.



Todo ello, gracias al aprovechamiento de la "posición geoestratégica" de Galicia que, según el Rey, el empresariado ha sabido convertir en un "mar de oportunidades". "Habéis sabido ver bien que Galicia es también el centro del Atlántico y que esto representa un enorme potencial que ha de ser aprovechado", ha apostillado.



"SEÑAS DE IDENTIDAD"



A renglón seguido, tras apuntar que la economía gallega consigue aunar los "sectores tan tradicionales" de Galicia como la pesca, la conserva o la automoción con "la innovación"; Felipe VI ha invitado al empresariado a "no perder nunca sus señas de identidad, ni el arraigo a sus raíces".



"Sois muchas las empresas gallegas que habéis sabido combinar esa presencia exterior con el apego a vuestra tierra, porque la proyección de vuestra idiosincrasia gallega y española os distingue y fortalece internacionalmente", ha incidido.



Asimismo, ha emplazado a afrontar los "retos y desafíos" de la economía que pasan, entre otras cuestiones, por "captar jóvenes talentos hacia el emprendimiento" y ser quien de "trasladar a la escuela y los institutos la idea de que empresa y progreso económico están íntimamente ligados".



ANIVERSARIO CLUB FINANCIERO



Felipe VI ha felicitado por su 25º aniversario al Círculo de Empresarios de Galicia --nacido originalmente como Círculo de Empresarios de Vigo y que ha sumado en los últimos tiempos a Santiago y A Coruña--, que se ha convertido en "un auténtico referente de opinión empresarial" y "una de las organizaciones" de su ámbito "más activas".



Tras esto, ha agradecido la concesión de la Medalla de Oro del Círculo que, como ha comentado, hace que se "reafirme" su "compromiso con la promoción y defensa de los intereses económicos y empresariales de España en el exterior" como "parte importante" de sus "responsabilidades" como jefe de Estado.



"Contamos con excelentes empresarios como vosotros que creáis riqueza y empleo, que estáis cada día más firmemente presentes en el exterior como mejor estrategia para crecer, para promocionar vuestra tierra y aprovechar mejor las oportunidades de mejora para el conjunto de nuestra sociedad", ha concluido.



PRESIDENTE CÍRCULO



La intervención del monarca ha sido presentada por el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, quien ha calificado a Felipe VI como "el mejor representante" de las empresas españolas y "el mejor embajador" del país. "Abrís puertas, facilitáis nuestra expansión, lleváis la `Marca España` por todo el mundo", ha apostillado.



Güell ha recordado los primeros pasos de la organización que dirige, nacida en el año 1992 en Vigo, una "ciudad diferente" a la de hoy, "posiblemente desarticulada" y que "aún se estaba haciendo a sí misma".



A continuación, ha ensalzado la empresa española y ha cargado contra "la crítica destructiva" que, en su opinión, termina por convertirse en "la mejor marca de imagen" de los "competidores" de la economía de España.



"Los españoles podemos y debemos sentirnos orgullos y presumir de país", ha aseverado Güell, para luego añadir que "los gallegos también", gracias al carácter de Galicia como "potencia mundial" en sectores como "pesca, conserva, textil, granito o pizarra".



Por último, ha asegurado que los empresarios "en absoluto" han sido "ajenos" al "gran tsunami" que supuso la crisis económica, por lo que ha llamado a "aprender" de "los errores del pasado" y "armarse para la próxima". "Porque las habrá, y ojalá que nunca vuelva a repetirse una crisis tan dura como esta", ha concluido.