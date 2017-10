“Queen forma parte de nosotros, a partir de la banda hemos creado una vida”

Dios Salve a la Reina vuelve a reencontrarse con sus seguidores vigueses. Con un único concierto, esta noche, en el Auditorio de Beirmar ante la falta de fechas, llevan días con el cartel de “no hay entradas”. Pablo Padín, cada noche se mete en la piel de su admirado Freddi Mercury. Ayer, desde Lisboa, donde también llenaron la sala, explicó ayer para los lectores de Atlántico qué ofrece en esta ocasión sobre el escenario una de las bandas tributo a Queen, más aplaudida por los incondicionales del grupo británico.

¿Cúal es el secreto para lograr esa conexión con el público vigués que les hace volver cada año?

La magia de Queen sin duda. España siempre nos ha tratado muy bien y en especial Galicia, donde nos sentimos como nuestra casa.

Nuevo show, nuevo repertorio, ¿qué criterios siguen en la elección de temas para la gira“Don't Stop Me Now”?

Hicimos una selección de temas que no pueden faltar a cada show y a esos vamos añadiendo canciones que Queen no hacía o no llegó a hacer en vivo. Siempre intentamos contentar a todos, hasta a los más fanáticos.

Tantos años recreando a Freddi Mercury en su indumentaria y en su forma de cantar ¿se establece un vínculo especial entre Padín y el personaje?

El vínculo sin dudas está. Queen forma parte fundamental en nuestros mismos. A partir de la banda hemos creado una vida. Tenemos que agradecerles por siempre.

¿Qué los diferencia de otras banque también homenajean y hacen tributo al legado de Queen?

Es una buena pregunta, aunque nosotros no miramos en profundidad otros tributos. Nuestro parámetro y lugar a seguir es Queen.

¿Qué planes tienen para hacer en Vigo, cuando se bajen del escenario después de una gira tan intensa?

El domingo será para comer pescados. Mientras algunos optarán por caminan un poco por la ciudad, otros visitarán a la familia. pero sobre todo descansaremos después de un show que esperamos todos hayan disfrutado.