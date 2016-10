Premio a la arquitectura de mayor nivel

Las Delegaciones de Pontevedra, Vigo y Ourense del Colegio de Arquitectos de Galicia fallaron los galardones de los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2016, que recayeron en once proyecto de Vigo, Ourense, Ribadavia, Baiona y A Guarda. Estos premios, eu se entregarán el 21 de octubre en el Café Moderno de Pontevedra, son un reconocimiento a la labor “conjunta y tan necesaria” de todos los agentes que intervienen en el proceso de gestación y construcción de una obra de arquitectura de calidad (arquitectos, promotores, constructores y aparejadores). Este año se presentaron 77 proyectos de diversas escalas y localizaciones que “se convierten en oportunas reivindicaciones de la profesión y la arquitectura de la provincia, ayudando a mejorar el entorno y a transmitir la cultura arquitectónica a la sociedad”. Según indican, “las candidaturas dan respuesta a las necesidades de la sociedad y reflejan un compromiso de los autores y demás agentes involucrados en el proceso constructivo con la arquitectura responsable. Muestran que la arquitectura es posible y cercana”. El jurado valoró especialmente la tipología, innovación tecnológica, bajo coste o implantación en el territorio y tras sus deliberaciones destacó su alto nivel y la calidad arquitectónica.

En el caso de Vigo los premiados son los arquitectos, promotores, aparejadores y constructores de la rehabilitación del edificio de Elduayen número 2; la zapatería Fridablu en la calle Urzáiz 46; un edificio de cuatro apartamentos y local comercial en la calle San Sebastián 24-26 del Casco Vello, y Verde, una oficina de la calle López de Neira. En la comarca viguesa también resultaron premiados la heladería “Bico do Xeado” de Baiona, la vivienda refugio Crisálida de A Guarda, así como el centro de interpretación das fortalezas transfronteirizas do Baixo-Miño en A Guarda.

Los premiados protagonizarán un ciclo de conferencias durante los meses de octubre y noviembre en las tres delegaciones del Colegio de Arquitectos de Galicia.