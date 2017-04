El pleno de Vigo, contra la deslocalización de industrias a Portugal

El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado hoy, con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de PP y Marea, solicitar al Gobierno central y a la Xunta medidas para atajar la "competencia desleal" en la que está incurriendo la administración de Portugal para captar inversiones.



El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha expresado la "preocupación" del gobierno local por los incentivos fiscales y la oferta de suelo industrial "a precio simbólico o casi gratis" del Gobierno de Portugal y de determinadas regiones del norte del país, y que constituyen "un ataque" al sector productivo local.



Aneiros ha hecho hincapié en que en dos años se deslocalizaron 30 empresas de la automoción, metalmecánica y fabricación de elementos de transporte, que "forman parte del ADN de la ciudad".



Ha contrapuesto la "preocupación" del gobierno de Vigo con la actitud del Gobierno y de la Xunta, que "no son conscientes o no quieren serlo" de lo que está sucediendo al otro lado del Miño.



El edil de Hacienda ha expresado su "estupefacción" por ver que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudiera recientemente a Oporto a recibir la medalla de la ciudad a manos de su alcalde, Rui Moreira, que "insultó" a Vigo, y que en sus discursos "no reclamó una competencia leal".



Además, ha revelado que en la comisión gallega de cooperación local, Feijóo dijo que regresó de Oporto "horrorizado" por la política de captación de inversiones de Portugal, lo que significa que "no tenía ni idea, lo cual es grave", y le ha instado a que "coja el toro por los cuernos".



La concejal del PP Teresa Egerique ha replicado que Feijóo reclamó en su visita a Oporto "cooperación", ha acusado al gobierno vigués de "sectario" por "insultar" a Rui Moreira, y ha llamado a copiar lo que allí se hace bien, como la exención de impuestos a empresas que facturan menos de 150.000 euros.



También ha dicho Egerique que este asunto es "muy serio", si bien ha puntualizado que lo que ha habido hasta el momento es "desdoblamiento" de empresas, y que "no ha cerrado ninguna" en Galicia para irse a Portugal.



Ha concluido que lo que busca el PSOE con esta moción es "una medalla" para el alcalde, Abel Caballero, igual que la que le fue impuesta a Feijóo en la segunda ciudad de Portugal.



El portavoz del grupo de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha reparado en que el contenido de esta moción coincide con la decisión del pleno en 2013 cuando nombró persona non grata al excomisario de la Competencia, Joaquín Almunia, a propósito del expediente abierto a España por las ayudas a la construcción naval.



Pérez ha señalado que Portugal tiene "responsabilidad cero" ante este fenómeno de deslocalización, y que "el culpable" de que haya "cientos de miles" de metros cuadrados de suelo barato en Portugal "es Galicia", y ha añadido que son los empresarios gallegos los que "han hecho todo lo posible" por instalarse en el país vecino.



Ha indicado también que lo que demandan las empresas que se están instalando en el norte de Portugal es la cuestión salarial, donde sí cree que se produce una situación de "dumping social", no tanto el precio del suelo industrial.



Finalmente, ha calificado de "demagoga" la moción del PSOE porque se contradice con votaciones anteriores, junto con el PP, que "permitieron" que PSA "siga haciendo lo que le da la gana".



El PSOE también ha sacado adelante, esta vez con el apoyo de Marea, una moción en la que expresaba su rechazo a la inversión en Vigo prevista en los Presupuestos Generales del Estado.



La sesión plenaria ha vivido sus momentos de mayor intensidad durante el debate del informe trimestral de tesorería, en el que la portavoz del PP, Elena Muñoz, ha sacado a colación las últimas citaciones como investigados de miembros del equipo de gobierno y la apertura de juicio oral contra un funcionario municipal.



Muñoz ha incidido en la idea de que el gobierno local "está bajo sospecha", cuyos miembros están "en los juzgados un día sí y otro también".



Desde la bancada socialista le han recordado "el barquito de Feijóo", en alusión a la foto del presidente con el narcotraficante Marcial Dorado, así como "Sé fuerte, Nacho", en referencia al mensaje del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.