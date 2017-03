Dos obras viguesas, a la final del Premio COAG

Se presentaron 158 propuestas visadas y finalizadas de toda Galicia entre el 31 de julio de 2014 y el 31 de julio de 2016. Los galardones se entregarán el día 17 de marzo en una gala que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense.

En Vigo no hay ninguna obra seleccionada en las categorías de vivienda, equipamiento, diseño urbano y en obras de reforma e interiorismo, que se reparten por otras localidades gallegas.

La obra que compite en la modalidad de rehabilitación se refiere a las obras realizadas en los inmuebles de San Sebastián 4/6 y Subida Ó Castelo 5/7, que diseñaron los arquitectos Javier Franco y Vicente Pintos. Son diez viviendas de unos 60 metros cuadrados de superficie de media y dos locales de 35 metros cuadrados, construidas con materiales y técnicas actuales.

En esta última categoría también fue seleccionada la rehabilitación de la Torre do Reloxo de Baiona.

Por otro lado, en la modalidad de obra de bajo coste está “Verde”, un centro de impresión digital respetuoso con el medio ambiente en la calle López de Neira 9, una obra de los arquitectos María González Ferro y Jordi Castro Andrade. Uno de los elementos más sorprendentes es el uso de tubos de cartón y un ambiente cálido de trabajo.

Por otro lado, entre los proyectos fin de carrera seleccionados figura el de José Enríquez Méndez, por el trabajo “O Fogar do Pobo”, en Vincios, Gondomar. n