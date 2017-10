“Mis nietos tenían pánico y yo me ahogaba, hay que verse”

Con el miedo todavía metido en el cuerpo abandonaba ayer el Hotel Ciudad de Vigo Rosa, una vecina de San Andrés de Comesaña, que pasó la noche con su marido, José Antonio, tras verse asediada por el fuego el domingo por la noche en su vivienda. “Me ardió la finca de abajo. Yo al principio intentaba apagarlo con el pie, pero luego fue a más. Mis nietos tenían pánico, quería sacarlos de allí para salvarlos, y a la vez yo sentía que me ahogaba, me faltaba la respiración porque sufrí de cáncer y sabía que tenía que ir a urgencias”, explicó Rosa, todavía con las emociones flor de piel. “ Vimos el fuego y a los vecinos luchando. Yo sé que lo que importa es la vida y que hay más afectados, pero hay que verse en el momento, ahora mismo no sé qué pasó con mi casa”, explicaba Rosa mientras la concejala de Bienestar Social, Isaura Abelairas, la tranquilizaba y le aseguraba que su casa no había sufrido daños. Finalmente, salieron todos y ella pidió que la llevasen rápido a las urgencias de Povisa para solucionar su problema respiratorio porque “me acordé de Portugal y pensé que nos íbamos a quedar atrapados en la carretera”. Su yerno le dijo que tenían que ir al hotel Ciudad de Vigo. “Yo ayer ya le di las gracias al alcalde porque mucha gente necesitaba un sitio al que ir”, explicó.

Los afectados por los incendios del domingo fueron llegando a cuentagotas a los hoteles, algunos en transportes públicos facilitados por el Concello o por sus propios medios. Los últimos entraron a las tres de la madrugada.

224 afectados por el fuego durmieron en hoteles

Un total de 224 vecinos de Vigo se vieron obligados ayer a dormir en un hotel de la ciudad por el peligro que representaban los incendios, muy pegado a sus respectivas viviendas. Los realojos se llevaron a cabo en colaboración con ocho hoteles de la ciudad y la factura correrá a cargo del Concello de Vigo. Dos de los hoteles concentraron el mayor volumen de afectados por el fuego, como el Ciudad de Vigo, con 97 personas realojadas, y el Hotel Bahía, con otros 53. Además de ellos, los ciudadanos realojados se repartieron entre el Hotel Axis con 26 personas, el Hotel Atlántico, con 21 vecinos, el Hotel Tres Luces con otros 14, el Zenith con ocho, el Hotel México con cuatro y el Hotel América con uno más. Se sumaron a los turistas alojados, alguno de los cuales contaba que también tuvo muy complicado llegar a Vigo por carretera el domingo. n