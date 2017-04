Mayo será el mejor mes para el turismo marítimo en Vigo

nnn Mayo será este año el mejor mes para el turismo marítimo en Vigo con un total de 17 escalas confirmadas, lo que equivale a casi una cuarta parte de todas las que aparecen en la programación de la Autoridad Portuaria para todo el ejercicio, 72 en principio salvo que haya alguna baja o alta inesperada.

Supondrá la llegada de unos 40.000 cruceristas ya que la mayoría de los buques son de gran tamaño, entre ellos algunos clásicos como el “Independence of the Seas” o el “Navigator”, que han sido habituales en otros años, como también de la empresa Costa, los “Mediterránea”, “Favolosa” y “Pacifica”, y el “Queen Elizabeth” de la Cunard. Para 2017 la expectativa es de alcanzar unos 150.000 pasajeros, por debajo de 2016 que ya fue un mal año y muy lejos de una década atrás, cuando llegaron a desembarcar 230.000 pasajeros. En todo caso, por vez primera a estas alturas del año la Autoridad Portuaria ha decidido mostrar la totalidad del calendario hasta diciembre, que destaca una fuerte atonía en verano. En julio sólo habrá tres arribadas, una de ellas doble del "Discovery" en Cíes, y en agosto nueve. Septiembre ha sido tradicionalmente el mejor mes del año, pero en esta ocasión se queda por debajo de mayo. No obstante, suma otras 15 visitas. Y hasta final de año, muy poco, con las siete escalas de octubre, dos en noviembre y una más en diciembre para finalizar el curso. Todo ello, a la espera de que pudiera producirse algún cambio, nada extraño, tanto de anulaciones como de llegadas inesperadas. Antes, en este abril, habrá la buena noticia del próximo lunes, en que se producirá la única gran coincidencia del año: dos gigantes, el "MSC Fantasia", de 333 metros, y el "Rottterdam", de 290, traerán unos 5.500 turistas para llenar el centro urbano. Ambos llegan desde Lisboa. En teoría, podrían atracar juntos en el muelle de Trasatlánticos Alberto Durán. Cuatro días después, el 28, otro de los mayores buques del mundo, el "MSC Preziosa", gemelo del "Fantasia", amarrará en la ciudad por vez primera, con otros 3.000 viajeros a bordo.

El secreto de la caída estriba en la competencia creciente de Oporto-Leixoes y A Coruña, que en 2017 estará por vez primera por encima de Vigo en cuanto a turistas. No obstante, ambas ciudades tienen problemas. Vigo mueve grandes buques, al contrario que A Coruña y sobre todo Leixoes. En el puerto vigués, en cambio, lo habitual es que tengan todos más de 200 y buena parte superen los 300. En Leixoes no hay espacio para los trasatlánticos que tengan más de 290 metros. En Coruña sí, pero con algunas dificultades, y esa es la baza principal del puerto vigués. No obstante, ha quedado claro para el sector portuario que el acuerdo comercial entre Leixoes y A Coruña ha funcionado en detrimento de Vigo, que pese a todo ha conseguido salvar 2017, aunque por debajo de las expectativas de otros cursos. En 2018 tendría que ser mejor: de momento ya hay 40 escalas confirmadas, el doble que hace un año. Parece que la tendencia va cambiando y en 2018 Vigo tendría que subir en pasaje, un tráfico que no da beneficios pero sí imagen.