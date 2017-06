Kilómetros solidarios con el cáncer infantil por iniciativa del taxi

Unas 600 personas participaron ayer en la Andaina solidaria organizada a beneficio de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog). La marcha partió a las once de la mañana de la Praza do Rei y llegó hasta el parque de Castrelos, donde los asistentes fueron recibidos por el alcalde, Abel Caballero, y donde además les esperaban sorteos, música y actividades lúdicas. En Castrelos coincidieron con otro evento, la Festa dos Nenos, con sus talleres desde cocina a maquillaje y con la participación de Policía Local y Bomberos que mostraron sus vehículos a los más pequeños. La idea de la andaina partió del colectivo Radio Taxi, que lleva un año impulsando iniciativas solidarias con distintos colectivos. Hicieron otra marcha en favor de los enfermos de cáncer de mama y organizaron una recogida solidaria de alimentos. El presidente de los autopatronos, Manuel Chorén, destacó el trabajo altruista que realiza Asanog con los niños y con las familias.

“Nos pareció importante apoyar a estas familias, que sufren mucho en el momento de recibir esta noticia. Teníamos que hacer algo”, indicó. La participación fue un éxito y las 400 camisetas que tenían para la ocasión se agotaron enseguida.El presidente de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, Gonzalo Autran, agradeció el apoyo de los taxistas y recordó que la recaudación se destinará a los programas de Asanog.

La entidad comenzó a trabajar en Santiago y ahora quiere extender sus servicios en Vigo y A Coruña. Entre las tareas que realizan está el apoyo psicosocial y apoyo en las escuelas hospitalarias. “Las personas que trabajan en estas escuelas tienen un horario, pero los niños no, ellos están las 24 horas en el hospital, queremos ayudar y que se pueda tener la escuela abierta más horas, no solo para estudiar sino también para distraerse y para organizar juegos. Nosotros ayudamos a todos los niños, no solo los oncológicos”, según Gonzalo Autran.