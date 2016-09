Javier Pardo asegura que sólo se "reorganiza" el laboratorio municipal

El gobierno municipal aseguró que no desmantela el laboratorio local, una institución centenaria, sino "reorganizándolo". Pero a continuación votó en contra de la moción presentada por Marea y apoyada por PP pidiendo que no se cerrara. Defendió la postura del consistorio el concejal socialista Javier Pardo, quien debutó como ponente. Al edil le tocó explicar los cambios en el servicio que se deben a una "reordenación".

La moción reclamaba explicaciones sobre el traslado de trabajadores, y el desmantelamiento del laboratorio, pese a que tiene "personal cualificado" y es "perfectamente sostenible" y llamado a jugar un papel importante en el Área Metropolitana. Su portavoz, Rubén Pérez, dijo que si no está acreditado, responsabilizar a los trabajadores es "indecente", ya que debe ser el propio Ayuntamiento el que ponga los recursos. El concejal del PP Diego Gago recordó que es competencia del Ayuntamiento garantizar la calidad del agua que consumen los vigueses y, por tanto, su "tranquilidad".

Javier Pardo insistió en la "reordenación y reorganización" del laboratorio dentro de la Concejalía de Medio Ambiente, "y la concejalía sigue". Según Pardo, "el laboratorio va a seguir teniendo los técnicos necesarios" para mantener su labor y "la gente necesaria para hacer las analíticas a las que obliga la ley". Asimismo, ha señalado que se han reforzado servicios como el de desratización. "No se preocupen, que el laboratorio seguirá, llámese laboratorio o concejalía de Medio Ambiente", insistió Pardo. n