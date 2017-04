”Demostramos por los autores portugueses que había otros caminos a Santiago"

n n n Juan Manuel López-Chaves ha sido presidente -hoy lo es de honor- y fundador de la asociación Amigos de los Pazos, muy combativa y exitosa en asuntos como la recuperación para Vigo del ungüentario de las primeras peregrinaciones a Tierra Santa hallado en la calle Areal –hoy se exhibe en el Museo de Mar- y más recientemente con el Camino Portugués por la Costa, que ya se ha convertido en oficial, con el mismo rango que el Camino Francés, el principal, lo que considera que supondrá una enorme ventaja para Vigo siempre que el ayuntamiento permita señalizar la ruta "lo que no ha hecho". Sobre todo ello hablará el próximo día 25 a las 20 horas en el auditorio del edificio municipal de Areal, donde recordará el 30 aniversario de la Declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo.

¿Qué supuso aquella declaración de la que ahora se cumplen 30 años?

Para el Camino de Santiago el acuerdo del Consejo de Ministros fue fundamental para su difusión universal. A partir de esa declaración se produjo el renacimiento del Camino de Santiago, y comenzaron a llegar otras rutas, la última por la Costa.

Usted ha sido uno de los grandes luchadores por el reconocimiento del Camino Portugués por la Costa. ¿Cómo lo redescubrieron?

Durante mucho tiempo incluso en la Xunta sólo había un Camino Portugués, el de Tui, pero nosotros demostramos por los autores portugueses y la historia de los caminos que al menos había tres: uno por la costa, desde A Guarda; otro por el interior, que llega por Tui, y el de Tras Os Montes, por Verín. Ha costado mucho trabajo que lo reconociera la Xunta. Es un Camino que está trayendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes. El párroco de Baiona lleva una estadística de los peregrinos y lo ha comprobado.



¿Qué cree que supondrá para Vigo la oficialización del Camino Portugués por la costa?

Es fundamental porque así Vigo entra en la publicidad internacional de la Xunta de promoción de los caminos jacobeos.



¿A qué cree que se debió la decadencia durante años de los Caminos de Santiago?

Tiene raíces muy antiguas. Decayeron fundamentalmente durante muchos años con la reforma protestante, que se oponían a las reliquias y a los santos lugares. Tuvo que pasar mucho tiempo, hasta que en los años sesenta volvió a iniciarse la peregrinación por el Camino francés.



¿Está en buen momento o la peregrinación es una ruta de puro turismo?

Según las estadísticas y las compostelas que se otorgan, el 75 por ciento de los que hacen el Camino de Santiago tienen una motivación religiosa y el resto por turismo o por intercambio social. No está mal.



¿Qué considera que urge hacer con el respecto al Camino por la Costa en el municipio de Vigo?

Lo primero y más importante es que el ayuntamiento de Vigo lo señale dentro de la ciudad, porque todos los municipios desde A Guarda hasta Nigrán están señalizado el camino y hay mojones puestos por la Xunta para los peregrinos. Pero en Vigo no hay señalización ninguna porque el alcalde no quiere, y no sé por qué. La Xunta le ofreció los mojones y no ha contestado. n