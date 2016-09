El Consello Consultivo de Galicia (CCG) descartó por completo porque "no tiene sustento en Derecho" la propuesta defendida por el alcalde Abel Caballero basada en un dictamen del catedrático Luciano Parejo que planteaba una declaración de inviabilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de Vigo mediante una nueva decisión de la Consellería de Medio Ambiente. Dicha vía habría permitido que la ciudad pudiera recuperar de inmediato, en apenas seis meses, el PGOM de 2008 anulado por los tribunales. Sin embargo el CCG mantiene que de aplicarse el riesgo de otra impugnación del Plan ante los tribunales sería muy alta y que, en definitiva, el PGOM debe cumplir con la normativa ambiental aprobada en 2013, que exige sin excepciones realizar la evaluación estratégica.

La "vía Parejo" fue remitida a la Xunta para su consideración, y a su vez decidió someterla al Consello Consultivo, el máximo órgano jurídico, que acaba de emitir una resolución contundente, aunque no obligatoria, pero que en la práctica supone dar carpetazo a un atajo que resolvería el problema urbanístico de la ciudad en seis meses. Por tanto, el Concello tendrá que volver a poner en marcha la maquinaria para readaptar el Plan Genera de 2008 con la evaluación ambiental completa, lo que llevaría unos dos o tres años más.

Como es conocido, el Tribunal Supremo anuló el Plan General al considerar que no se había justificado la urgencia que la Xunta (en el bipartito) había alegado para no aplicar la evaluación ambiental del PGOM, que era una normativa nueva que se aprobó mientras se tramitaba el documento y entraba en su recta final. El Supremo falló que desde que se declaró la inaplicación de la evaluación ambiental hasta que se aprobó el Plan pasaron casi dos años. Es decir, que no había tal urgencia, anulando el Plan General sin entrar en su contenido por vicios en su tramitación.

IMPUGNADO

El Consello Consultivo señala en su informe de forma taxativa que en el caso de que la Administración gallega procediese de todas formas a la retroacción de las actuaciones y los trámites "nos encontraríamos con un nuevo Plan, lo que implicaría que podría ser impugnado sin que la existencia de una anterior sentencia anulatoria del Plan excluya de manera absoluta la posibilidad de que el nuevo aprobado sea objetivo de impugnación, no sólo a través del correspondiente incidente de ejecución, sino de un proceso autónomo", citando el CCG jurisprudencia que así lo acredita."

Añade el Consello Consultivo que en casos como el presente "de declaración judicial de nulidad de pleno derecho de un Plan General por vicios sustanciales en su tramitación no procede, según la doctrina jurisprudencial consolidada, la mera retroacción del procedimiento al momento de la comisión de la infracción determinante de la nulidad con conservación de los restantes trámites y determinaciones del Plan". Añade en su informe, de 70 páginas, y aprobado por unanimidad, una sentencia del Supremo donde aclara que si se promueve un nuevo Plan ha de adecuarse el procedimiento a las nuevas exigencias legales.

Indica el CCG que en este caso la retroacción vendría referida al trámite de evaluación ambiental estratégica, que entiende, debería regirse por la normativa vigente en el momento en que se realice siendo la norma vigente de 2013 donde a diferencia de la anterior, de 2006, no recoge la excepción consistente en la declaración de inviabilidad, a la que se acogieron la Xunta y el Concello en la redacción del Plan General de 2008.

El dictamen del Consello Consultivo de Galicia será hoy estudiado por el Concello y la Xunta, pero aboca a retomar todo el proceso de redacción y actualización del Plan General, un camino que llevaría varios años.

Los arquitectos anotan un repunte de la construcción de viviendas

Antonio Davila (presidente de Colegio de Arquitectos en Vigo, COAG) y representantes de los arquitectos técnicos (aparejadores) mantuvieron ayer por la mañana, cuando todavía se desconocía el dictamen del Consello Consultivo, un encuentro con el alcalde y la concejala de Urbanismo, quienes les explicaron con detalle la vía rápida para aprobar el Plan de Urbanismo basada en el informe del catedrático Luciano Parejo. El COAG se mostró de acuerdo en buscar la decisión que se tome sea lo más rápida posible. Pero en todo caso, señalaron que urge. Contó Davila que justo cuando se produjo la anulación del Plan General -hace diez meses- se estaba notando un repunte de trabajo y la petición de licencias en Urbanismo era bastante elevada para edificios de viviendas. Añadió que ahora están notando que con el plan del 93 -ahora en vigor tras decaer el de 2008- sigue habiendo trabajo y se piden licencias. "Hay actividad y ganas de realizar promociones y rehabilitaciones, el mercado está activo", explicó.

El Ayuntamiento defendía hasta ayer que el PGOM 2008 puede "restaurarse en pocos meses" si la Xunta elabora una nueva declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, siguiendo al experto en urbanismo Luciano Parejo, contratado por el consistorio. Indicó el alcalde que "la alternativa" pasaría por la redacción de un nuevo planeamiento "desde cero" y que no estaría exento de recursos y que la propuesta de Parejo es "impecable, correcta, adecuada y con seguridad jurídica", además de ser "buena para la ciudad y para la Xunta.