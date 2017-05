Colectivos de padres piden más recursos para apoyo educativo

n n nLa Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca (Foanpas) reclamó ayer al Ministerio de Educación más medios para los centros educativos y cambiar las condiciones de la convocatoria de ayudas económicas para dar cobertura a todo el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La portavoz de Foanpas, Bertila Fernández, explicó que dentro de este colectivo se encuentran alumnos con dificultades de aprendizaje, trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad, especiales condiciones personales o de historia escolar, incorporación tardía al sistema educativo, y altas capacidades intelectuales.Para atenderlos, el Ministerio de Educación convoca ayudas económicas, en los que este año se introdujeron cambios que "no favorecen el acceso a las mismas", como que se haya retrasado la convocatoria, que se obligue a presentar la solicitud telemáticamente y que se pida un informe que deben pagar las familias. A ello se suma la distinción por nivel de renta y el que en la última convocatoria se hayan limitado estas ayudas "exclusivamente" al alumnado con necesidad de apoyo educativo derivado de discapacidad, trastorno grave de conducta y altas capacidades, supuestos que deben estar certificados, un requisito que supone excluir al "80% del alumnado". "Así no se garantiza la igualdad de oportunidades", lamentó antes de añadir que los alumnos también se ven afectados por que en los centros educativos no hay especialistas o "no son suficientes", con lo que los padres deben recurrir a terapias externas. Secundan la protesta colectivos de padres de Cangas, Condado, Paradanta y Louriña, Val Miñor, Moaña y Mos. n