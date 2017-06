Castrelos recupera peso en las fiestas con seis conciertos

Castrelos recupera protagonismo en la programación del verano con seis conciertos, a los que se sumarán actuaciones en otros cinco escenarios: Samil, el teatro García Barbón, Porta do Sol , As Avenidas y el auditorio de Beiramar. Así las fiestas de Vigo vuelven a ser este año, y según el alcalde, “las mejores de la historia de la ciudad”.

Pero además en esta ocasión, llegan con una reivindicación: “Illas Cíes: Obxectivo Patrimonio da Humanidade”. Un eslogan permanente con el que se unen a la campaña municipal para promover el archipiélago como candidata para la Unesco. Lo dio a conocer ayer Abel Caballero en la presentación del cartel completo de “Vigo en festas 2017”, que tendrá su núcleo fuerte del 4 de julio al 13 de agosto, al margen de algún evento fuera de este periodo. “Para la elaboración de las fiestas se ha formado un comisión con representantes de distintas concejalías para coordinar los trabajos”, señaló el regidor.

Castrelos se inaugurará el 14 de julio con La Oreja de Van Gogh, para continuar con los ya anunciados The Pretenders, el 20; Miguel Bosé, el 25; Carlos Vives, el 27; la coral Casablanca, el 29 y Crystal Fighters, el 3 de agosto. La sección de actuaciones y festivales en julio se completará en Samil el día 4, con la gira Cadena Dial y el Storm Paint Festival de djs, el 29. El teatro García Barbón acogerá la Gran Lírica Orfeón Rey Rivero, el 8 y la clausura del Festival Folclórico Internacional, el 23, después de recorrer barrios y parroquias desde el 18. Por el Auditorio de Beiramar pasarán Uxía con la Real Fiharmonía de Galicia, el 21; el Morat, el 24; pero también Roger Hodgson, el 14 de agosto. En la Porta do Sol tendrá lugar el quinto encuentro de Danza Urbana, Vikul, el 14 y 15; los conciertos de grupos locales de Vigosónico, el 27 y el Mitic, el espectáculo de los gaiteros Álvaro y Suso Costa, el 28 que formará parte de la Festa da Cultura, dos días de exhibición de baile y música. El paseo de As Avenidas es el último escenario de los grandes eventos de las fiestas, acogiendo los festivales de cultura urbana: La XVII edición de O Marisquiño, del 11 al 13 de agosto y el Vigo Street Stunts Body Extreme, del 8 al 10 de septiembre. Las bandas de música de las parroquias amenizando las jornadas de verano se repetirá una vez más con conciertos en O Calvario y Praza da Princesa, en julio y agosto.

Fuera del oferta municipal actuará Luis Fonsi, el 25 de julio en el Ifevi.

No todo es música

Además de conciertos y actuaciones musicales, las fiestas de Vigo incluyen como cada años otros eventos como las citas gastronómicas del calendario vigués: A Festa da Sardiña, en la Carballeira da Guía, el 5 y 6 de agosto; A Festa do Polbo, en el Monte dos Pozos (Valadares), el 13 de agosto y A Festa do Mexilón, en Castrelos, el 3 de septiembre. Uno de los indicativos del vernos en Vigo son las fiestas de Bouzas y sus fuegos del 16 de julio. Ligadas a la cultura está la Noite Blanca, con la dinamización de los museos de madrugada el 11 de agosto, y Vicus Spacorum, la fiesta romana de Navia, el 16 y 17 de septiembre.n