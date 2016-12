La conexión directa por alta velocidad de Vigo con Ourense a través de la variante de Cerdedo suma ya al menos ocho años en distintos estudios, y los últimos cuatro prácticamente en un "cajón" a la espera de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente realice una nueva evaluación ambiental. Según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el asunto continúa en la agenda del Gobierno, pero la realidad es que desde que se planteó formalmente en 2004 por la Xunta dicha posibilidad y el Ministerio de Fomento accedió a realizar un estudio del trazado, apenas se ha avanzado. Desde 2008 a 2016 se han sucedido compromisos sobre fechas de ejecución del tramo, de 53,7 kilómetros, que permitiría viajar desde Vigo hasta Ourense, pasando por Pontevedra, en unos 30-35 minutos, evitando dar un rodeo por Santiago que exige el doble de kilómetros y un viaje de unos 70 minutos. Su coste oscila entre los 1.500 y 2.500 millones.

La primera fecha comprometida para disponer de la conexión fue 2012. Con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno y Magdalena Álvarez de ministra de Fomento. La segunda, 2015. Esta vez al frente de Fomento estaba José Blanco, todavía con Zapatero de presidente. Blanco se limitó a ganar tiempo encargando un proyecto complementario no constructivo que añadió más espera. La Xunta comenzó a constatar que se estaba incumpliendo el ritmo de licitaciones y colocó la fecha real de llegada del AVE en 2018. Ana Pastor, sucesor de Blanco, dio por buena dicha fecha para todo el AVE a Galicia, que incluiría también, al menos en teoría, la variante de Cerdedo. Sin embargo, no será así en ningún caso y ni siquiera 2020 sería la fecha para disponer de cicha variante directa. Desde 2012 a 2016 ha habido tres cambios claves y desde hace dos años el proyecto está de nuevo en su trámite inicial en impacto ambiental.

PRIMER CAMBIO: El 20 de junio de 2012 se decidió el cambio en el proyecto. El entonces secretario de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba ese día en el Congreso que el trazado tendría que rectificarse, lo que llevaría a otra declaración de impacto y volver al punto cero. Según Catalá, el AVE Madrid-Galicia, tanto la conexión actual como Vigo-Madrid por Cerdedo, "será realidad en los próximos tiempos". "Estamos implicados en articular la llegada de del AVE a Vigo", recalcaba Catalá. Con todo, reconocía que Cerdedo no era prioridad y que en Galicia hay trabajos que están "avanzados" mientras que la conexión de Vigo-Madrid por Cerdedo no lo está tanto porque es "necesario desarrollar la declaración de impacto ambiental" lo cual, "va a llevar un cierto tiempo", decía Catalá.

SEGUNDO CAMBIO. En diciembre de 2013 el trazado sale a exposición pública como proyecto básico de 53,7 kilómetros. El antecedente era el estudio informativo aprobado en marzo de 2010 ahora modificado con el desplazamiento cuatro kilómetros más al sur. La complicada orografía obligaba a meter el 76% del trazado en túneles, el mayor el de Irixo, de tipo bitubo singular, de 18 kilómetros de longitud. Asimismo, fue precisa la proyección de 20 viaductos, 7 de vía doble y 13 de vía única. Esta modificación exige la formulación de la Declaración de Impacto por el Ministerio de Agricultura.

TERCER CAMBIO. Enero de 2015, Fomento remite al fin al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el proyecto de Cerdedo para la nueva evaluación de impacto ambiental (DEA) de un recorrido alternativo, al menos en parte, al que había elegido la anterior La modificación se realiza entre Barro y Cerponzóns, donde hay lugares de interés natural y montes protegidos. Supone poner el desarrollo del tramo en el punto de partida después de siete años de trámites fallidos. Decía Ana Pastor que el nuevo trámite ambiental suponía "confirmar que no se renuncia" por el Gobierno a construir el enlace directo de Vigo con Ourense. Fomento dijo que el tiempo transcurrido desde que se decidió plantear otro trazado hasta ahora -el 30 de abril de 2012 se comunicó que haría falta otra DEA- se debió a los informes técnicos que hubo que hacer y también a la decisión tomada por la ministra de priorizar la inversión en otros tramos. Desde entonces -han pasado dos años más- Cerdedo están en manos de Agricultura Cuando haya vía verde a la DEA, Fomento tendrá que encargar, licitar y adjudicar otro proyecto, lo que llevaría dos o tres años más. E iniciar la ejecución sería en el mejor de los casos a partir de 2020.

La entrada en Galicia no estará terminada hasta al menos 2020

nnn Los expertos ferroviarios que llevan años siguiendo las obras coinciden en que en primavera de 2018 los Alvias -alcanzan un máximo de 250 por hora- llegarán hasta Galicia usando un tramo más, de Zamora a Pedralba (Sanabria), con lo que el viaje a Madrid se reducirá en otros 35 minutos

Calculan que en 2020 los trenes Alvia podrían llegar a Ourense por vía AVE si se terminan las obras que exigen dos años de plataforma y una más de vía , electrificación, instalaciones de seguridad y pruebas entre Pedralba y Taboadela, y ademas se electrifica el tramo Taboadela-Ourense.

Otro aspecto de interés es que podrían llegar los verdaderos AVE (más de 300 por hora) si se cambia el ancho de vía Taboadela-Ourense, de Ourense a Santiago y todo el Eje Atlantico. No obstante, los 15 kilómetros anteriores a Ourense no se recorrerían en alta velocidad, ya que la via no admite mas que 100 km/hora por sus curvas 380/400 metros de radio, en lugar de 3.000/4.000)

En su opinión en 2022 podrían llegar los auténticos AVE a Ourense si se construye la proyectada variante de Ourense (17 kilómetros) que permite velocidades de 300 / 250 km/hora

CERDEDO

Con respecto a la variante de Cerdedo, hay muchas dudas sobre si dicha linea se construirá por su coste (hasta 2.500 millones) y porque -según señala el ingeniero ferroviario Xosé Carlos Fernández- sólo ahorra 20 minutos a los trenes que llegaran a Vigo desde Ourense por el Bypass de Conxo/Santiago". Mantiene desde hace años que el trazado idóneo debe ser por el sur, cerca del Tea y Mondariz, que dejaría el viaje de Ourense a Vigo en 22 minutos. En cambio, los técnicos de UGT creen que el viaje podría hacerse por Cerdedo en 30 minutos. n