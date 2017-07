El auditorio de Castrelos se pone de largo para los conciertos de verano

nnn El único auditorio al aire libre de Vigo gran capacidad, el ubicado en el Parque de Castrelos, ha comenzado a adecuarse para acoger los festejos que en él se celebrarán dentro de la programación de las Fiestas de Vigo de este año.

Con un aforo para cerca de 12.000 personas (10.000 en el foso y 2.000 en la parte de pago), Castrelos ha acogido a lo largo de su historia a numerosos artistas internacionales y bandas como Oasis o Metallica. En el pasado se han apuntado cifras muy superiores de capacidad, pero las mediciones más precisas han confirmado que sólo en momentos extremos podría llegar a acoger a cerca de 20.000 personas.

Seis son los conciertos que se celebrarán este año en Castrelos, que tras uno años apartado del cartel ha recuperado su protagonismo habitual en el verano vigués, que no se entiende sin los conciertos al aire libre.

El programa lo abre La Oreja de Van Gogh mañana, viernes, en el que presentarán su nuevo álbum de estudio “El planeta imaginario”. El concierto que comenzará a las once de la noche, cuesta tres euros si se desea acceder a la parte de pago. Será la primera vez con la actual vocalista, Leire, que sustituyó hace nueve años ya a Amaia Montero.

Siete días más tarde, el jueves 20 de julio la banda anglo-estadounidense The Pretenders actuará en Castrelos a las once. El precio de la entrada en la parte de pago es de seis euros en la venta anticipada y 8 en taquilla. Pretenders fue una banda mítica a finales de los setenta e inicio de los ochenta que sufrió como pocas la tragedia de la desaparición de dos sus miembros originales, lo que afectó a su producción siguiente. El grupo actual ha sido recompuesto por Chrissie Hynde, cantante y guitarrista, que es de hecho el único referente de la formación original.

Miguel Bosé cantará en el auditorio de Castrelos el día de Galicia. El 25 de julio también a las once de la noche, hora para la que están programados todos los conciertos de verano de esta edición de las Fiestas de Vigo, el cantante presentará en directo sus grandes éxitos en una gira que le llevará por España, México, EEUU y Latinoamérica. El precio de la entrada en la venta anticipada es de cinco euros, siete en taquilla. Curiosamente, Bosé tendrá una dura competencia dentro de la propia ciudad en ese mismo día con el hombre-récord Luis Fonsi, quien está programado para el 25 de julio en el instituto ferial vigués. Quizá para entonces ya se haya colocado en la cabeza de los vídeos más vistos en la historia. De momento, lleva 2.500 millones de visualizaciones de "Despacito", a un ritmo que no baja de 25 millones al día.