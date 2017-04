Ana Pontón pasa un lunes al sol

nnn La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pasó la mañana de ayer en un barco recreado la célebre imagen de "Los lunes al sol" en la Ría de Vigo, imagen que le valió para alertar sobre el paro en Galicia, pedir empleos dignos y de paso desmarcarse de la moción de censura de Podemos por las formas utilizadas, aunque el Bloque no tiene diputados.

En el barco de Ría escuchó en primera persona las experiencias de personas afectadas por la precariedad y el desempleo.

"Queríamos rememorar Los lunes al sol, y los martes y los miércoles de muchos parados de este país que ven cómo no son capaces de salir de esa situación y encontrar un empleo digno", dijo a los medios de comunicación.

Ana Pontón expresó que este acto "simbólico" representa el "realismo frente a la propaganda de que todo va bien" cuando "hay cientos de personas cuyo día a día es el desempleo, la desesperación o un empleo con las mínimas condiciones" y señaló que tratar de "poner cara a la realidad".

En su opinión, el paro y los "trabajadores pobres" son consecuencia"de las reformas laborales de PP y PSOE". "Dicen que salimos de la crisis pero esa salida no se ve en la calle. En 2017 hay 16.000 personas más en paro en Galicia. La recuperación económica puede llegar a los que están en el Ibex 35, pero no llega a los ciudadanos a pie de calle", ha lamentado.

Ana Pontón también subrayó lo que califica de incremento de la "desigualdad" y reclamó "un giro radical a lo que se está haciendo desde el punto de vista económico y de los derechos laborales".

Así, mientras iba en el barco de Cangas, demandó "un cambio de rumbo en la política económica y de creación de empleo" para Galicia y "una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo productivo, por crear empleo y por dar condiciones de vida dignas a la juventud gallega".