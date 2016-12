“El problema existe y el que no lo quiera ver está ciego”, explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Lopez Veiga. Y hay cifras concretas, examinadas y certificadas por la institución, que ha podido cuantificar con preocupación la tendencia creciente a que tráfico de mercancía destinado a Vigo esté entrando por otros puertos. Cada vez más por Leixoes, la terminal marítima de Oporto.

Desde el 1 de enero al 31 de octubre de este año han pasado por el puesto de inspección fronteriza (PIF) de control de la mercancía “húmeda”, la correspondiente a productos para la alimentación, unas 50.000 toneladas menos que en el mismo período del pasado ejercicio. Hay explicaciones administrativas, más allá de que la campaña de la pota argentina (un tipo de cefalópodo de menor calidad que el calamar) está siendo peor de lo esperado, quizá unas 10.000 toneladas por debajo de las expectativas.

"Eso como mucho, quizá menos, así que tenemos al menos 40.000 toneladas de congelado que tenían que llegar al puerto de Vigo pero no ha sido así", señala López Veiga, que tiene muy claro de dónde llega el problema.

En realidad, el Puerto considera que es el mismo que en otras ocasiones: el sistema de funcionamiento ineficiente "por exceso de burocracia y lentitud" de las inspecciones de Sanidad Exterior y el Ministerio de Agricultura en el PIF de Guixar, que perjudica las cifras generales de tráfico de mercancía.

Coincide con las previsiones realizadas por el sector y las advertencias sobre que los importadores han comenzado a desviar sus entradas por el vecino puerto de Leixoes, en Oporto, donde la distancia compensa por la rapidez con que se tramitan. En términos absolutos supone un 2% de la mercancía movida, pero la tendencia preocupa y mucho.

“Hemos confirmado que hay entradas por Leixoes de contenedores con congelado y productos que van destinado a Vigo, necesitamos una solución porque tenemos un problema, aunque muchos funcionarios no lo quieren ver, es un problema y muy grave, y no tiene nada que ver con Maersk”, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, recordando que se han sucedido atascos en el PIF y en cierto casos la negativa de aceptar partidas de pescado o naranjas procedentes de Argentina o Sudáfrica. qeu finalmente entraron por Oporto.

Maersk mantiene sus escalas de congelado y pescado en Termavi, en Guixar, aunque ha remitido sus descargas de mercancía “seca” -granito y otros productos- a la terminal que gestiona Pérez Torres Marítima en el puerto de la ría de Pontevedra. En abril Maersk hará otra subasta de sus servicios entre los puertos de las Rías Baixas, incluyendo Arousa. Termavi ya anunció que si se mantienen las mismas condiciones que ahora -la estiba- no participará.

En cuanto al precio y las condiciones de los estibadores, la Autoridad Portuaria cree que el asunto podría estar encauzándose. "Vamos a dejar que sigan negociando", sentenció López Veiga.