Ocio y educación, alternativas al alcohol en la adolescencia

n n n Educar en valores, ofrecer alternativas de ocio, incrementar los precios de las bebidas alcohólicas y velar por que no se vendan a los jóvenes son las apuestas de familias, profesores y expertos de la lucha contra las drogas para alcanzar el objetivo "de cero consumo de alcohol" en menores.

Siete de cada diez adolescentes de entre 14 y 18 años ha bebido en el último mes, el 30% hasta emborracharse, y el consumo compulsivo hasta los 16 años se ha disparado del 14 % al 37 %, lo que sitúa al alcohol como la sustancia preferida por los jóvenes, según la encuesta Estudes del Plan Nacional Sobre Drogas 2014-2015.

Cifras que han dado lugar a la Movilización Alcohol y Menores, impulsada por las entidades de padres y madres Ceapa y Concapa; del sector educativo Escuelas Católicas, Fedadi y Mejora tu Escuela Pública, y de prevención FAD, Socidrogalcohol y UNAD, para tratar de concienciar sobre este problema.

Representantes de los tres ámbitos presentaron ayer tres ponencias con sus propuestas y leyeron el manifiesto común en el que se comprometen a combatir unidos este problema que, resaltan, es de "toda la ciudadanía".

Un problema que radica, según explicaba a los periodistas el director general de la FAD, Ignacio Calderón, en que España es un país "muy relacionado culturalmente con el alcohol, de fiestas constantes, buena climatología y un ocio juvenil que ha capturado la noche como un momento de socialización al margen del mundo adulto".

Se ha pasado además de un patrón de consumo "mediterráneo" a uno "nórdico", basado en una "ingesta muy violenta e intensa en un corto periodo de tiempo".

“educar en valores"

Calderón apuesta por legislar para impedir el fácil acceso de los menores a esta sustancia, aunque considera que no todo debe ser "una ley que prohíbe", ya que sobre todo hay que "educar en valores" y no "criminalizar" a los adolescentes que beben alcohol.

Los expertos contra las drogas defienden medidas que vayan más allá de la "alarma social y vecinal" que genera en ocasiones este fenómeno; así, apuestan por mantener en los 18 años el límite de edad para consumir, velar por el cumplimiento de la regulación publicitaria de bebidas alcohólicas o una actitud "responsable" del sector hotelero, entre otras.

Entres sus iniciativas, se encuentran la de subir el precio de las bebidas, controlar exhaustivamente a los locales que las vendan y sancionar o incluso clausurar a los que las suministran a menores; también programas de trabajos en favor de la comunidad para los jóvenes reincidentes y alternativas de ocio "para que no tengan la necesidad de estar tirados en una plaza bebiendo".

También reclaman potenciar el papel de las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS) para lograr el objetivo de "cero consumo de alcohol antes de los 18 años", ha resaltado el presidente de Concapa, Pedro José Caballero.

En representación de los educadores, Carmen Perdices, presidenta de la Asociación Mejora tu Escuela Pública, resalta el papel de estos profesionales para "informar y, sobre todo, formar" a padres e hijos, fijar en los adolescentes "metas ilusionantes y positivas" como practicar deporte o voluntariado.

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, no cree que hayan fallado solo los padres, sino "toda la sociedad", y aboga por "educar en positivo" y enseñarles a "elaborar un proyecto de vida que merezca la pena".n