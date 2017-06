Educación mellora varios centros do sur de Pontevedra

O Diario Oficial de Galicia publicou a licitación da segunda fase das obras no CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao, en Navia (Vigo). Con esta intervención rematarase a ampliación deste centro educativo, que suporá en total un investimento de máis de 3 millóns de euros e a creación de 450 prazas escolares. As obras están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80%, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, eixe 10, obxectivo específico 10.05.01.

O importe de licitación da actuación correspondente á fase 2 ascende a 1.612.831,51 euros, tal e como pode comprobarse no enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG0164-270417-0005_gl.html . O prazo de execución da obra será de 9 meses. A ampliación do centro vigués dará a posibilidade de aumentar as aulas co fin de dar resposta ao incremento do alumnado do centro en máis dun 25% nestes 5 últimos anos e a previsión de crecemento futuro. Polo tanto, crearanse 450 novas prazas escolares. A obra desenvolverase en dúas fases. Na primeira delas, xa en execución, constrúese un novo módulo independente de educación infantil, con 9 aulas con aseos incorporados, sala polivalente, 3 aulas de desdobre, espazos comúns, aseos, porches e pistas polideportivas, cun importe de adxudicación de 1.529.440 . Pola súa banda, a segunda fase suporá a demolición da cuberta para posibilitar a ampliación do edificio existente en 1.434,90 m² para 11 aulas – 9 deles polivalentes, 1 de música e outra de informática- de educación primaria e 7 de apoio, así como para aseos e almacéns. Ademais, nesta segunda fase realizaranse algunhas melloras, froito do estudo das actuais instalacións do edificio, tales como a reforma dos aseos adaptados ou o acondicionamento dos accesos exteriores.



Outras melloras

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de investir preto dun millón de euros en dous centros escolares de Cangas -o CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo e o IES María Soliño-, onde se acometeron importantes obras de mellora de eficiencia enerxética no primeiro deles, e de reforma do pavillón polideportivo no caso do instituto. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, desprazouse esta mañá ata Cangas, acompañado do delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, para visitar o colexio de Darbo, no cal o departamento de Educación levou a cabo a rehabilitación integral do edificio. As actuacións -cuxo importe total ascendeu a 615.000 euros- consistiron na mellora da envolvente do centro, mediante a inxección de illamento térmico.

na fachada. Así mesmo, renováronse as carpinterías exteriores, que foron substituídas por outras con rotura de ponte térmica e dobre vidro, e colocáronse novas persianas de aluminio.



No referido ás instalacións interiores, substituíronse todos os falsos teitos por outros con protección acústica, e as luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética (con multisensor de regulación e detección de movemento); e pintáronse os paramentos interiores. Ademais, mudouse a caldeira de calefacción e mellorouse a instalación referida a este sistema, entre outras actuacións.



Esta intervención forma parte do Plan de mellora da eficiencia enerxética que a Consellería de Cultura e Educación puxo en marcha o ano pasado e que supuxo a rehabilitación integral de doce centros escolares (cinco deles na provincia de Pontevedra). Este Plan -que se enmarca dentro das actuacións financiadas pola Unión europea para a redución do CO2- continúa este ano con obras deste tipo noutros oito centros escolares a razón de dous por provincia, e que suporán un investimento de preto de catro millóns de euros.



IES María Soliño



A outra das obras importantes realizouse no IES María Soliño, onde se acometeu unha reforma integral do pavillón con obras específicas na pista polideportiva e nos vestiarios, por un importe de case 400.000 euros, nunha superficie de 1.500 metros cadrados.



A pertinencia desta obra derivaba da necesidade de solucionar os problemas de salubridade, habitabilidade e acabados da mencionada instalación. Para tal fin, nas pistas deportivas realizouse unha nova soleira de formigón e illada con poliestireno extruído de alta densidade, e sobre esta base colocouse un pavimento deportivo de caucho sintético. Así mesmo mellorouse o illamento das fachadas e da cuberta do edificio, incorporando illamento térmico de lá de vidro mineral, paneis de alta densidade de resinas e chapa perforada metálica. Tamén se renovaron as instalacións de electricidade e a iluminación da pista deportiva, e colocáronse novos extintores.



Na zona dos vestiarios, cambiáronse as instalacións de fontanaría, climatización e alumeado. Así mesmo instalouse un falso teito con panel illante e reparáronse as goteiras que afectaban a esta zona do pavillón.



As actuacións levadas a cabo no último ano nestes dous centros escolares de Cangas forman parte do conxunto de obras de mellora levadas a cabo pola Consellería de Cultura e Educación co fin de que o alumnado dispoña dunhas instalacións educativas de calidade e adaptadas ás súas necesidades. Cómpre lembrar que o investimento total en centros educativos neste Concello desde o ano 2009 supera os 2,2 millóns de euros.