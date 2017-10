La iniciativa sobre la custodia compartida llega al Parlamento

n n n El Pleno del Parlamento gallego validó ayer con los votos favorables del PPdeG y el PSdeG, en contra del BNG y la abstención de En Marea, la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) para impulsar en Galicia la custodia compartida de los hijos de parejas separadas o divorciadas. En el marco del debate parlamentario, el grupo de En Marea no expuso su postura al respecto ya que la parlamentaria Paula Quinteiro dijo que el único tema que se debería abordar ayer era la situación de los incendios forestales.

Por insistir en abordar el tema de los incendios forestales en un debate que no correspondía, fue llamada a la cuestión tres veces por parte del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que finalmente le retiró la palabra, tras lo que este grupo decidió no emitir voto ni en un sentido ni en otro.

Populares y socialistas apoyaron continuar el trámite parlamentario de esta iniciativa pero sin embargo se mostraron contrarios a partes de la redacción de la misma, sobre todo en lo referente a las situaciones en las que se den casos de violencia machista. La viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, dijo que es "una realidad que el modelo de familia cambió" en los últimos años y por ello esta propuesta abarca el "sentir de una parte importante de la sociedad gallega".

La parlamentaria del PSdeG Patricia Vilán explicó que el voto favorable de su grupo se basa en entender que creen "necesario" debatir profundamente este texto que, pese a ser "manifiestamente mejorable", recoge el sentir de una gran parte de la sociedad gallega como así manifiestan las más de 15.000 firmas que permitieron presentar la ILP en la Cámara.

La diputada del BNG Olalla Rodil explicó que la negativa de su grupo a respaldar esta iniciativa se basa en que los nacionalistas no entienden la custodia compartida como "una solución salomónica" e "impuesta". "No es lo más prudente y puede llegar a ser temerario", sentenció Rodil, que expuso que "la custodia compartida ya es legal y está regulada en la normativa vigente", pero que únicamente debe establecerse "cuando así lo acuerden las personas implicadas pero no como norma general".

Uno de los portavoces de la Asociación Gallega de Madres y Padres Separados, Luis Manuel Toirán, defendió esta iniciativa que debería abogar por un "cambio rotundo en la mentalidad" a este respecto y por ello espera que el debate sobre la misma se dé a lo largo de la legislatura actual. La plataforma busca que el Parlamento gallego elabore una ley de corresponsabilidad parental. n