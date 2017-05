Sánchez cree recuperable al dimitido portavoz del Congreso

nnn Después de ocho meses de distanciamiento, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el dimitido portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando, es "recuperable" para la nueva etapa que se va a abrir tras el Congreso Federal de junio y su idea es reubicarle en algún puesto en el que sea "útil" para el grupo. Sánchez y Hernando volvieron el jueves a verse las caras en una reunión en Ferraz, en la que el secretario general no solo pidió a Hernando que siga en la dirección del grupo tres semanas más para ayudar al portavoz provisional, José Luis Ábalos, -solicitud que aceptó- sino que también le ofreció un puesto en que se reconozca su experiencia.

Tanto el entorno de Sánchez como el de Hernando subrayan que "no hay nada cerrado" y que se está viendo cuál es el papel que éste podría desempeñar, previsiblemente como portavoz de alguna comisión del Congreso. Pese a este acercamiento, la relación personal entre ambos no es ni mucho menos cordial, sino fría y estrictamente "de trabajo", como se ha puesto de manifiesto en la mañana de ayer en la reunión en la que ambos volvieron a coincidir en el Congreso junto al resto de la dirección del grupo parlamentario.

Junto a ellos estuvieron José Luis Ábalos y Adriana Lastra, la diputada fiel a Sánchez que suena en todas las quinielas para asumir el cargo de forma definitiva. También estaba en la reunión el secretario general del grupo, el andaluz Miguel Ángel Heredia, muy cercano a Susana Díaz y que será relevado con toda probabilidad en una responsabilidad de suma importancia para la coordinación del trabajo parlamentario.

"vengo a trabajar"

"Vengo a trabajar", fueron las escuetas palabras de Sánchez al volver a entrar en las dependencias del Congreso después de su renuncia al acta de diputado del pasado mes de octubre. Después, en un mensaje en una red social, el secretario general del PSOE hizo balance de esta primera semana después de las primarias del domingo durante la que se ha reunido con los trabajadores de Ferraz, con los medios de comunicación y con la dirección del grupo parlamentario.

"Comienza un tiempo nuevo, un tiempo de enorme ilusión, de compromiso con la sociedad española y de esperanza en el futuro", remarcó o Sánchez, que ha insistido en que los españoles "están esperando" a un PSOE que debe "estar a la altura de sus deseos y necesidades". Además del "regreso" de Sánchez al Congreso, ayer también hubo reunión de la gestora, con la presencia de su coordinadora de Organización, la ourensana Laura Seara, con representantes de la candidatura ganadora para comenzar el "traspaso de poderes" y preparar juntos el 39 Congreso. En ese proceso hacia la cita del 17 y 18 de junio, el PSOE celebrará este fin de semana los llamados "congresillos" provinciales en los que se elegirán a los delegados.

De los 1.035 delegados, la inmensa mayoría son elegidos por las federaciones territoriales en función del número de militantes, además de los vocales que corresponden a Izquierda Socialista, a Juventudes Socialistas y las organizaciones sectoriales. Casi la cuarta parte de los participantes -255- son miembros de la federación andaluza, la única en la que Susana Díaz mantiene la supremacía sobre Pedro Sánchez, seguido a gran distancia por la Comunidad Valenciana, con 95 vocales.

Fuentes socialistas calculan que un 60 por ciento de los delegados serán afines al secretario general, un 30 por ciento a Susana Díaz y cerca del 10 por ciento restante a Patxi López.

Fernández "escuchará" al nuevo líder y rechaza la censura a Rajoy

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, se comprometió ayer a "escuchar" al nuevo secretario general, Pedro Sánchez, sobre el voto de su partido ante la moción de censura de Podemos, pero recordó que dejó "bien claro" su rechazo a la iniciativa de la formación morada. Fernández hizo estas afirmaciones en rueda de prensa tras anunciar a la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE su decisión de no optar de nuevo al cargo en el Congreso regional previsto para el próximo mes de septiembre tras casi 17 años en cargo. En su primera comparecencia pública tras las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, el presidente asturiano señaló que el lunes ambos abordarán la necesaria coordinación con su equipo de cara al Congreso Federal y la postura del PSOE en la votación de la moción de Podemos.

"Por mi parte todo está claro, le envié una carta a don Pablo Iglesias y, si quiere, se la remito otra vez con las comas bien puestas", ha apuntado tras reiterar su rechazo a esa iniciativa aunque advirtió de que "escuchará lo que diga" el secretario general sobre la posibilidad de votar en contra o abstenerse.

En cuanto a las enmiendas a la ponencia marco del Congreso registradas por el sector de Sánchez que plantean definir a España como un Estado plurinacional, Fernández ha defendido que el consenso alcanzado por los socialistas sobre el modelo territorial en la Declaración de Granada "no debe tocarse" y recordó que modificar esa postura corresponde al Congreso Federal. n