Sánchez anuncia que intentará formar gobierno con "todas las fuerzas"

Sánchez ha confirmado su intención de intentar la investidura en la rueda de prensa ofrecida al término de la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal.



"No hay más opciones. O se apoya a Rajoy, o terceras elecciones o gobierno alternativo de cambio", ha asegurado el secretario general del PSOE, quien, no obstante, no ha aclarado si abrirá negociaciones con los partidos independentistas o solo con Ciudadanos y Podemos.