El Rey cerrará la ronda de consultas con una audiencia con Rajoy el martes a las 15.30 horas

De esta manera, el monarca concluye los contactos unas horas antes que en rondas anteriores, con lo que facilita que la Presidencia del Congreso pueda convocar el Pleno de Investidura cuanto antes, el mismo miércoles 26 de octubre si ése fuera su deseo y siempre que de la ronda de los partidos con el jefe del Estado surgiera un candidato.

En la tarde del martes por tanto se conocerá si el Rey nombra al `popular` Mariano Rajoy candidato a la investidura, lo que dependerá de si el PSOE decide permitir con su abstención un Gobierno en minoría del PP.

Esta decisión se debatirá el domingo 23 de octubre en el Comité Federal que ha convocado el PSOE y en el que, salvo sorpresa, habrá apoyos suficientes para sacar adelante este cambio de postura del `no` a Rajoy a la abstención, un movimiento al que aún se resisten algunas federaciones y el PSC, que además se ha mostrado dispuesto a romper la disciplina de voto.

Felipe VI recibirá en Zarzuela al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el martes 25 a las 13.30 horas. En esa audiencia, el actual dirigente socialista podrá confirmar al monarca cuál será el sentido del voto de su partido en una investidura de Rajoy.

En caso de que los socialistas no se movieran hacia la abstención, al monarca no le quedaría más remedio que constatar, ante la falta de acuerdo entre los partidos, que no es posible formar Gobierno y que, por tanto, no queda otra que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, las terceras en un año.

Como es habitual, el jefe del Estado llevará la ronda de consultas con las fuerzas con representación parlamentaria en orden de menor a mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados.

Así, recibirá en primer lugar en el Palacio de la Zarzuela al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, el lunes 24, y continuará la ronda con el representante de Foro de Ciudadanos, Isidro Manuel Martínez Oblanca, a las 10.30 horas; Ana María Oramas, de Coalición Canaria, a las 11.30 horas; y Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, que no es diputado, a las 12.30 horas.

EQUO ACUDE POR VEZ PRIMERA

La novedad de esta ronda la protagonizará Equo, que forma parte de la coalición Unidos Podemos y que esta vez ha querido tener voz propia en la ronda de contactos con el jefe del Estado. Su diputada María Rosa Martínez está citada en Zarzuela a las 13.30 horas del lunes.

Tras una pausa para almorzar, Felipe VI retomará la ronda a las 15.30 horas con el diputado de IU Alberto Garzón, al que seguirán Aitor Esteban (PNV), a las 16.30 horas; Alexandra Fernández (En Marea), 17.30 horas y finalmente Francesc Homs, de Convergència Democrática de Catalunya, a las 18.30 horas.

El martes, el Rey reanudará los contactos a partir de las 9.30 horas con el diputado de Compromís Joan Baldoví; Xavier Domènech (En Comú Podem), 10.30 horas; Albert Rivera (Ciudadanos), 11.30 horas; Pablo Iglesias (Unidos Podemos), a las 12.30 horas y finalmente Javier Fernández (PSOE), 13.30 horas y Mariano Rajoy (PP), 15.30 horas.

Como en las cuatro rondas habidas desde las elecciones del 20 de diciembre, ERC y Bildu se han autoexcluido de los contactos con el Rey, como muestra de su rechazo a la Corona.