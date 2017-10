Puigdemont valora la posibilidad de defender sus posiciones en el Senado

El Parlament de Cataluña celebrará este jueves un pleno monográfico para responder a la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución, mientras que el presidente catalán, Carles Puigdemont, valora la posibilidad de acudir al Senado para defender su posición mientras distintos sectores tanto económicos como sociales le presionan para convocar elecciones. Después de que Puigdemont emplazara el pasado sábado al Parlament a acordar una respuesta a las medidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, ayer los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP firmaron una solicitud de pleno específico para este jueves por la mañana, con la posibilidad de votar una declaración unilateral de independencia sobre la mesa.

El pleno del jueves marcará uno de los puntos álgidos de esta semana, en la que Puigdemont podría acudir al Senado para defender sus alegaciones a la aplicación del artículo 155 ante el pleno extraordinario que la Cámara alta celebrará el próximo viernes. Según fuentes de la Generalitat, Puigdemont está "valorando" la posibilidad de comparecer personalmente, pero la decisión "no está tomada" y dependerá en buena medida de si su agenda se lo permite, teniendo en cuenta que priorizará su presencia en el pleno del Parlament.

Si Puigdemont pudiese hablar el miércoles en el Senado sería más sencillo encajar su comparecencia, pero por ahora se le ha ofrecido que acuda el jueves por la tarde a la comisión creada para tramitar las medidas del 155, o bien el viernes al pleno de la Cámara alta. La decisión, según las fuentes consultadas, la acabará de tomar Puigdemont una vez reciba la notificación del Senado.

En cuanto al pleno del jueves en el Parlament, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Lluís Corominas, no desveló si servirá para someter a votación una declaración formal de independencia, como sugirió Puigdemont en su última carta a Rajoy, pero al término del debate parlamentario los grupos podrán presentar hasta tres propuestas de resolución. Corominas consideró que "España está actuando como una dictadura", al desencadenar una "violencia institucional" con el artículo 155, mientras que la coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, reclamó a los senadores del PSC que voten en contra del 155 por la "dignidad de las instituciones y del país".

El líder del PSC, Miquel Iceta, negó que pueda haber una "ruptura" en su partido ni "discrepancias" con el PSOE sobre la aplicación del 155, que "ningún socialista quiere", y pidió "diálogo" a Puigdemont o bien que convoque elecciones ya. A petición de JxSí, los ocho senadores catalanes por designación autonómica, entre ellos el expresidente de la Generalitat José Montilla, comparecerán hoy en comisión en el Parlament para exponer su posición ante la aplicación del 155.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, criticó la "opacidad", la "mentira" y la "cobardía" de JxSí y la CUP con su "ocultación" sobre el contenido del pleno del jueves, mientras el presidente del PPC, Xavier García Albiol, culpó a Puigdemont de la "decadencia" de las instituciones catalanas y defendió la aplicación del artículo 155, que ya no se podría "frenar" aunque convocase elecciones.

La Cámara Alta da un día más de plazo al presidente catalán para corregir su deriva

El Senado prepara la tramitación en comisión de las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, mientras ofrece al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la posibilidad de participar en el pleno que el viernes deberá ratificarlas por mayoría absoluta. La Cámara Alta dio ayer los primeros pasos para avanzar en un inédito mecanismo parlamentario que pondrá a esta institución en el centro de la vida política, ya que por vez primera en democracia el pleno del Senado aprobará aplicar medidas al abrigo del 155 y que afectarán al funcionamiento de las instituciones de Cataluña.

La comunicación formal por parte de los grupos del Senado de los 27 senadores que integrarán la comisión encargada de tramitar los acuerdos adoptados el sábado por el Gobierno permitirá constituir hoy este nuevo órgano, ante el que el presidente Puigdemont podrá presentar y defender alegaciones personalmente.

Aunque desde el sábado pasado se daba por hecho que la comisión daría un plazo de 48 horas, entre el martes y el jueves, a Puigdemont para comparecer, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aclaró que sólo podría hacerlo el jueves a las cinco de la tarde, cuando la propia comisión parlamentaria debata el dictamen sobre las medidas que se encargará hoy a una ponencia.

Deferencia

No obstante, y como el jueves hay pleno en el Parlament de Cataluña, el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, ofreció al presidente catalán la posibilidad de hacerlo al día siguiente, el viernes, en el pleno extraordinario donde se debatirán y aprobarán definitivamente las medidas del Ejecutivo.

La invitación supone una deferencia, puesto que nunca antes ha comparecido ante el pleno un presidente autonómico y además reglamentariamente el Senado entiende que sólo podría acudir el jueves, pero su presencia en el hemiciclo tendría lugar después de que la víspera la comisión hubiera votado ya la propuesta del Ejecutivo, incluidas las alegaciones de la Generalitat. n