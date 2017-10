El PSOE defiende que la aplicación del 155 en Cataluña sea "lo más breve posible"

En rueda de prensa en la sede del PSOE, Ábalos ha explicado que es necesario "acabar con esta serie agónica" y cerrar "una etapa de deslealtad e insinceridad" provocada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque "sólo se proyecta una imagen de debilidad institucional que este país no puede asumir".



También ha refutado varias de las afirmaciones que expresa Puigdemont en su respuesta este jueves al último requerimiento del Gobierno: en España no existe represión política, su oferta de diálogo es "tramposa" porque sólo serviría para negociar la independencia y el país no puede asumir que se negocie sobre su unidad, ha respondido Ábalos.