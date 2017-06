Prevén dar por estabilizado el incendio de Moguer (Huelva) este martes tras un vuelo de reconocimiento

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado este lunes que la evolución del incendio declarado la tarde-noche del pasado sábado en el término municipal de Moguer (Huelva) es "muy buena", pero los técnicos han determinado como medida preventiva esperar a este martes a primera hora para poder darlo por estabilizado, si se cumplen las previsiones y condiciones correspondientes, y tras la evaluación de un vuelo de reconocimiento de la zona.



En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Mazagón, después de una reunión de coordinación del dispositivo, Fiscal ha explicado que la situación sigue evolucionando "como se esperaba", es decir, "muy bien", pero, aunque ya no hay frentes, si hay puntos calientes en determinadas zonas que se están tratando.



Por ello, ha indicado que se ha decidido esperar a este martes para poder dar "con toda seguridad" por estabilizado este fuego, de manera que a primera hora está previsto realizar otro vuelo de reconocimiento, --este lunes ya se ha realizado uno--, para poder "en cuanto sea posible" dar el incendio por estabilizado.



"La noche está ya aquí y se espera que haya viento, no de una velocidad alta, pero los técnicos han considerado que, dado la magnitud del incendio y la superficie tan amplia que ocupa, es mejor esperar, seguir trabajando esta noche y en cuanto sea posible darlo por estabilizado", ha explicado Fiscal.



En este sentido, ha destacado que este lunes se ha realizado un vuelo de reconocimiento donde se ve la amplitud del perímetro de este incendio, el cual ha calificado Fiscal como un "gran incendio forestal". De hecho, es, a su juicio, sin duda, este incendio es "uno de los más importantes" de los registrados en la provincia de Huelva en los últimos años "con total seguridad".



En concreto, durante toda la noche permanecerán en la zona unas 200 efectivos, entre bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente, perimetrando el incendio y atendiendo los puntos calientes que puedan reproducirse para "atajarlos de inmediato", según ha subrayado Fiscal, que ha precisado que además se van a quedar cinco retenes del Infoca, así como una Unidad de Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), entre otros medios como 18 vehículos pesados de extinción.



A su juicio, esperar a este martes para dar por estabilizado el incendio es "una medida más de precaución" dada la complejidad del incendio y "no se quieren correr riesgos", pese a que "ya no se ve humo" más allá de lo que puede surgir, como ha ocurrido esta tarde tal y como se esperaba, pero en zonas muy determinadas.



Cuestionado por la superficie calcinada, Fiscal ha asegurado que es un incendio forestal con una perímetro "amplio", pero no ha dado más detalles porque habrá que esperar a que esté totalmente apagado para poder valorar la zona y el interior del perímetro puesto que hay zonas que están dentro que "por fortuna" no se han visto afectadas.



Así, ha hecho hincapié en la importancia de ser cautelosos y esperar a que esté concluido el incendio para poder realizar una valoración pormenorizada de este "importante" incendio forestal. Como ha añadido, el incendio está completamente perimetrado y hay bastantes zonas verdes sin quemar en su interior.



230 REALOJADOS



Por otro lado, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha indicado que un total de 230 personas deberán permanecer en los polideportivos municipales habilitados por los ayuntamientos de Moguer y Almonte. Ha explicado que, aunque a lo largo de este día se ha evolucionado "mucho y bien", como medida preventiva los técnicos han determinado seguir esta noche con los trabajos de cara a poder darlo por estabilizado este martes.



La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha anunciado esta noche el regreso de los desalojados de la zona de la línea de costa afectados por el incendio forestal de Moguer. Se ha autorizado, por tanto, el regreso al Parador y al Camping de Mazagón, así como al Camping Doñana y al Poblado Forestal. Pese a la autorización se mantendrá una estrecha vigilancia de estas zonas para actuar con celeridad en caso necesario.



La consejera ha puntualizado que "las personas del Poblado Forestal podrán ya pasar la noche en sus casas con tranquilidad y, además, un retén permanecerá vigilando el lugar". "Se dan las condiciones para que puedan volver cuando quieran", ha agregado.



Por su parte, ha señalado que unas 230 personas de las zonas de Las Madres y Las Posadillas deben permanecer en los espacios municipales habilitados hasta que sea seguro volver.



La consejera ha remarcado que poco a poco la situación se ha ido normalizando y las personas han ido volviendo a sus casas conforme la situación lo ha permitido. "Se ha dado un salto importante hacia delante", ha resaltado Aguilar, que ha indicado que a primera hora de este martes habrá una nueva reunión de coordinación para analizar la situación. "Esperamos poder dar buenas noticias y que todo el trabajo dé sus frutos", ha dicho Aguilar, que ha remarcado que en todas las decisiones se prioriza la seguridad y protección de las personas.



SANZ: "NO CABEN LAS PRECIPITACIONES" EN DOÑANA



En esta misma línea se ha pronunciado en el puesto de mando avanzado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha reiterado que hay que ser prudentes y tener cautela en estos momentos, "para no precipitar acontecimientos". "Hay que ser conscientes de que estamos en Doñaña, donde no caben las precipitaciones", ha insistido, al tiempo que ha considerado "oportuno" esperar a que pase la noche y "mañana tomar una decisión tras un nuevo análisis de la situación".



Según ha enfatizado Sanz, "todo hace prever que la noche no hará variar la evolución positiva de este lunes". El delegado ha indicado que tras un vuelo de reconocimiento por la zona en helicóptero tendrá lugar una nueva reunión de coordinación.



Sanz ha apuntado que por parte del Gobierno siguen en la zona trabajando en diferentes tareas 135 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuatro nodrizas y doce camiones, así como 40 agentes de la Guardia Civil.



De otro lado, Antonio Sanz ha informado de que unas 230 personas permanecerán aún fuera de sus casas durante esta noche, principalmente vecinos de Moguer. Cuestionado por las causas del fuego, ha pedido dejar trabajar a los expertos del Seprona y del plan Infoca para que culminen las investigaciones y se pueda dar información al respecto.