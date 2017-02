Podemos sitúa a Errejón como candidato a presidir Madrid

Podemos ya tiene nueva dirección, una nueva portavoz en el Congreso, Irene Montero, y un nuevo objetivo: "redoblar" su "apuesta" de cara a las elecciones municipales y autonómicas, lo que sitúa a Íñigo Errejón en puesto de salida para poder concurrir como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esas son las conclusiones que salen de la reunión del Consejo Ciudadano estatal de Podemos, la primera tras la derrota en Vistalegre II de las propuestas de Errejón, que se ha visto relevado por Montero como portavoz parlamentario y se ha quedado con una influencia mucho menor que la que tenía en la dirección.

Un relevo que ha quedado en segundo plano al salir a la luz el pacto que, según fuentes conocedoras del acuerdo, habrían alcanzado Iglesias y Errejón, para que éste se prepare para concurrir como candidato a la Presidencia de la comunidad madrileña. Un pacto que Errejón evitó confirmar expresamente, aunque tampoco desmintió, y ante el que sí recordó que es aún ‘pronto' y que además la decisión corresponde a los inscritos y debe salir de unas primarias.

El secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, fue más explicito al afirmar que si Errejón tiene la "ambición legítima" de competir por la Presidencia de la Comunidad va a tener su apoyo porque "es un magnífico candidato". "Hay que tener responsabilidad para dar pasos a un lado y para dejar paso a otros compañeros cuando eso es mejor para el proyecto", argumentó Espinar que avanzaba así que renuncia a concurrir a esas primarias.

cuestión de eficacia

En esa misma línea, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reiteraba que cada uno debe estar en el lugar desde el que sea "más eficaz" y recalcaba, eso sí, que hay que respetar los procedimientos y que serán los inscritos los que decidan en primarias. En cualquier caso, dice Iglesias que si Errejón se decide a dar el paso, puede ganar y convertirse en el próximo presidente madrileño. "Me encantaría que lo hiciera", confresó. "Íñigo es un candidato ganador allá donde se presente", proclamó el dirigente de la formación morada.

Ambos, Iglesias y Errejón, repitieron el objetivo que se ha marcado el nuevo Podemos que sale de este Consejo Ciudadano, y no es otro que "redoblar la apuesta" para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, como antesala de las generales. El más molesto parecía el eurodiputado Miguel Urbán de Anticapitalistas, que avisa y recuerda a todos sus compañeros que no valen los "intercambios de cromos" y que al candidato electoral lo eligen los inscritos.

Pensando ya en las próximas elecciones, la nueva ejecutiva (Consejo de Coordinación) que sale de este Consejo Ciudadano está encabezada por Iglesias y compuesta por 14 secretarías, de ellas sólo tres, un 20 por ciento, quedan en manos de ‘errejonistas': La del propio Errejón, que será responsable de análisis estratégico y cambio político; Pablo Bustinduy, secretario de Internacional; y Auxiliadora Honorato de Administraciones Públicas.

mujer fuerte

Entra también en esta nueva cúpula directiva Miguel Urbán para asumir la responsabilidad de los asuntos europeos, y los otros diez son todos afines a Iglesias, empezando por la nueva mujer fuerte del partido, Irene Montero, que desde hoy mismo empezará a trabajar en su nuevo cargo de portavoz parlamentaria. Montero es además responsable de la Secretaría de Acción en el Congreso y gana peso en el partido situándose prácticamente como número dos.

Como secretario de Organización se mantiene Pablo Echenique, ahora también de Programa; Rafael Mayoral conserva la Secretaría de Sociedad Civil; y Juan Manuel del Olmo asume la de Comunicación, de nueva creación.