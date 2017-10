Pedro Sánchez afirma que unas elecciones anticipadas en Cataluña evitarían la vía del 155

"Sin duda alguna", ha respondido Sánchez tras ser preguntado por esta posibilidad en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, dos horas antes de reunirse con el presidente de la institución Antonio Tajani, en la que también ha desvelado que mantuvo este martes por la tarde una conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre este asunto.



El secretario general del PSOE ha explicado además que estas elecciones se regirían por una ley electoral española y "no tendría más cabida que acogerse a esa legislación", al ser preguntado por si ocurriría lo mismo si las elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat fuese constituyentes.



"Creo que la legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, está agotada", ha defendido Sánchez, para después añadir que una vez que se han "violentado los derechos de una minoría parlamentaria", se ha suspendido la actividad parlamentaria y "no hay más hoja de ruta que la declaración unilateral de independencia", la "única vía posible" de Puigdemont es "restaurar la legalidad vigente y adelantar las elecciones".



Si Puigdemont no optara por esta opción, el líder socialista ha invitado al presidente de la Generalitat al Congreso de los Diputados para "empezar a encauzar en términos razonables y pragmáticos" esta crisis.



En cualquier caso, ha afirmado que el PSOE "está a favor de evitar que se aplique el 155" y de "recuperar y reconstruir el autogobierno de Cataluña, que ha sido suspendido por los propios dirigentes de las instituciones catalanas".



"Estamos a horas de saber si el señor Puigdemont va a responder o no al requerimiento. Está en su mano que el Estado social y democrático de Derecho de nuestro país no tenga que aplicar un instrumento, homologable al conjunto de democracias europeas, como es el artículo 155", ha expresado.



Por otro lado, Sánchez ha afirmado, sobre si el PSOE es partidario de que un ministro se haga cargo de la Generalitat si se aplica el 155, que "no hemos entrado en ese debate", por lo que "esa información no es cierta".



CONTARÁ EN LA UE QUE SE TRATA DE "UN MOVIMIENTO REGRESIVO"



El líder socialista ha señalado además que trasladará a los representantes de las instituciones europeas con los que se va a reunir estos dos días su "gratitud" por las declaraciones públicas que han hecho en las últimas fechas, así como que España se está enfrentando a un "movimiento regresivo" de "recortes de derechos y libertades" que "nada tiene que ver con los valores del proyecto europeo".



"Lo que estamos haciendo en España es defender los valores democráticos que definen al proyecto europeo, que son el respeto de la ley y también el diálogo, pero siempre dentro de la ley. E lo que voy a trasladar a los representantes de las instituciones comunitarias", ha indicado.



Asimismo, ha asegurado que "lo que está haciendo el Estado social y democrático de Derecho es defender la causa europea en Cataluña", que se basa en el cumplimiento del Estado de derecho, de la legalidad vigente y en "articular por vías y cauces constitucionales una crisis política".



Por último, Sánchez ha negado que el presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart,y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, sean "presos políticos", sino "políticos presos como consecuencia de haberse saltado la ley".