La CUP critica la carta de Puigdemont e insiste en "proclamar la república"

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha insistido en reactivar la declaración de independencia suspendida por Puigdemont, y ha asegurado que así será la única manera que el Gobierno central se prestará a dialogar.



"Negociar siempre y todo, pero una vez se nos reconozca como sujeto político, una vez hayamos proclamado la república", ha concluido la diputada anticapitalista, que también ha criticado la forma con la que Puigdemont ha redactado la respuesta.



La CUP asegura que desconocía el contenido de la misiva, y lamenta que no se la haya consultado: "La CUP ha demostrado la suficiente seriedad como para ser partícipe de una respuesta tan trascendental como esta".



Además, ha asegurado que, desde el martes pasado antes del pleno del Parlament, Puigdemont no se ha reunido con la CUP: "Ha habido encuentros con JxSí y con algún miembro del Govern donde se ha hablado de las grandes líneas" pero no del contenido preciso de la carta.



"Ha sido todo muy hermético", ha criticado Boya, que ha asegurado que su grupo formuló alguna propuesta que no se ha incluido en la redacción final del texto.



UNIDAD Y PLENO



Boya ha reiterado que su partido propondrá un pleno monográfico en el Parlament para "proclamar al república" esta semana o la siguiente, y ha vaticinado que el Gobierno central no ofrecerá diálogo a la Generalitat.



Ha replicado al Govern y JxSí que la "unidad" del independentismo pasa por reactivar la declaración de independencia, no por frenarlo dos meses más, que es lo que propone Puigdemont en su carta para dialogar con el Estado.