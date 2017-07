El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha aparecido muerto este miércoles con un tiro en el pecho en una finca de Córdoba, había sido condenado hace cinco meses por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por el uso presuntamente fraudulento que hizo de su tarjeta `black`. Además el banquero tenía otra causa pendiente por los sobresueldos presuntamente irregulares que se otorgaron en la caja extinta.



Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, recibió la condena más alta de los 65 encausados por el uso de estos plásticos. La Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal determinó que actuó al margen de la legalidad al atribuirse a sí mismo y los otros beneficiarios una tarjeta corporativa al margen del salario acordado y cuyo uso no precisaba de justificación de gastos.



Su defensa, que durante los cuatro meses que duró la vista oral insistió en que los acusados estaban siendo condenados antes incluso de existir sentencia, recurrió la resolución no firme ante el Tribunal Supremo, que estaba pendiente de pronunciarse sobre la misma.



Paralelamente el banquero tenía pendiente otra causa instruida en los juzgados en Plaza Castilla también relacionada con su gestión al frente de la caja madrileña. La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, dictó también en febrero auto de apertura de juicio oral por el que le sentaba en el banquillo a él y al exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que, según el FROB, causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros.



IMPUTADO EN LA CAUSA DE BANKIA



El expresidente de Caja Madrid estaba a la espera de conocer la fecha de celebración de este nuevo juicio en el que se enfrentaba a una petición de cárcel de 4 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal cifró en 8,5 millones de euros la responsabilidad civil a la que de forma solidaria deberían responder los acusados en caso de ser condenados por causar un perjuicio de 15 millones de euros a la entidad.



Además, el exbanquero tenía pendiente una tercera causa con la Justicia al estar investigado en la pieza relativa a la comercialización de preferentes y derivada de la causa sobre la salida a Bolsa de Bankia, que ha instruido el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.



Blesa, cuyo cadáver ha sido localizado en el día de hoy en una finca de Villanueva del Rey (Córdoba) con un tiro en el pecho de una escopeta de caza, gozaba de situación de libertad a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la sentencia condenatoria de las tarjetas `black`.



Anticorrupción solicitó para él prisión provisional eludible con el pago de fianza de 100.000 euros aunque el tribunal que le juzgó decidió en marzo no acordar ninguna medida cautelar para él argumentando que su comportamiento durante el juicio fue "intachable".



ESTANCIA EN LA CÁRCEL



No obstante ingresó dos veces en prisión en 2013 por orden del juez Elpidio Silva por la adquisición por parte de Caja Madrid en abril de 2008 del banco estadounidense City National Bank de Florida (CNBF) por más de 1.000 millones de dólares.



El primer ingreso se produjo el 13 de mayo de 2013 si bien cuatro días después abandonó la madrileña cárcel de Soto del Real tras depositar la fianza de 2,5 millones de euros que el juez*le impuso*por supuestas irregularidades en la compra del banco y que podría haber supuesto pérdidas de 500 millones de euros.



Apenas un mes después Silva volvió a ordenar su ingreso en la cárcel, esta vez sin fianza. Tras 15 días en el centro penitenciario, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la pieza del caso y el juez redactó un auto de excarcelación dejando libre al banquero que declaró a su salida de la cárcel que quería un juez imparcial para este procedimiento.