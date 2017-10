Unzué: "El equipo mantuvo un estado de ánimo fantástico"

nnnJuan Carlos Unzué, entrenador del Celta, dijo tras la victoria por 2-5 ante la UD Las Palmas que su equipo tuvo una "gran efectividad", y que dedica el holgado triunfo a las víctimas por los incendios de los últimos días en Galicia.

El técnico navarro reconoció que su equipo marcó en las dos primeras ocasiones que tuvo en el periodo inicial, con una "efectividad del cien por cien", y que Las Palmas tuvo en muchas fases el control, creando peligro "en jugadas de estrategia" y llevando la iniciativa "más tiempo del que me hubiera gustado". Por lo tanto, el triunfo no le impidió hacer algo de autocrítica.

Para Unzué, el 0-3 logrado nada más iniciarse la segunda parte, obra de Iago Aspas, fue "clave" en el resultado final del encuentro de anoche, y destacó que, incluso con un futbolista menos en el campo por la expulsión del guardameta Rubén Blanco en el minuto 51, su equipo mantuvo un "estado de ánimo fantástico" no sólo para aguantar el resultado, sino para incrementarlo con dos tantos más que añadir a la cuenta. El preparador del Celta también recalcó que el partido es la confirmación de que pueden y saben "defender de otra manera".

Por otra parte, no confirmó ni desmintió que pudo ser entrenador de la Unión Deportiva para la presente temporada, un equipo al que le tiene "mucho cariño" por su estilo de juego, con el que se identifica.

Por último, dedicó la victoria a las víctimas por los incendios de Galicia y pidió que se busque a los culpables "porque nada puede ponerse por delante de la vida de un ser humano, es algo que no comprendo", señaló con ánimo reivindicativo el técnico navarro.n