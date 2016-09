"Soñamos con llegar muy lejos en Europa"

El Celta disfruta esta temporada de su regreso a Europa una década después, pero la plantilla celeste no se conforma con haber vuelto a las competiciones continentales. Antes del segundo partido de la fase de grupos, el jueves en Balaídos ante el Panathinaikos (19:00), Pablo Hernández y Jonny Castro destacan la ambición con la que el conjunto celeste afronta la Liga Europa.

"Hace mucho tiempo que no competimos en Europa y este año tenemos que darle mucha importancia a esta competición. Todos soñamos con llegar muy lejos, con hacer algo importante. Creo que si el equipo consigue llegar al nivel del año pasado va a llegar muy lejos, va a ser un duro competidor para todos los rivales", aseguró el internacional sub-21 del Celta.

Por otro lado, Jonny aseguró que jugar por primera vez un partido europeo en Balaídos será "muy emotivo" para todos, tanto para los canteranos como para el resto de miembros de la plantilla. "A pesar de que ya empezamos con un empate en Lieja, creo que este partido va a ser muy emotivo para todos. Hace mucho tiempo que no se vive un partido europeo en Balaídos y eso se nota en el ambiente. No sólo los canteranos, todos los jugadores de la plantilla están muy ilusionados con este proyecto", indicó en declaraciones a Efe el lateral de Matamá, que espera que la afición responda pese a que el partido se disputa a las 19:00 horas entresemana. "Aunque sea un partido entresemana y a las siete de la tarde yo creo que vendrá mucha gente al estadio, la gente está muy ilusionada y nosotros también", indicó el canterano celeste.

Tan ambicioso como Jonny se mostró Pablo Hernández, que asegura que el objetivo es hacer "algo importante" en la Liga Europa. "Nos ha tocado un grupo duro, con buenos equipos, pero nosotros queremos dar pelea, dar lucha a los mejores. Creo que estamos preparados para ello", aseguró el 'Tucu'.

El chileno asume que Standard, Panathinaikos y Ajax son rivales poderosos, pero confía en las opciones del Celta: "Son equipos muy fuertes pero tenemos que afrontar cada partido de la misma manera, sin miedo a nada. Si somos valientes y creemos en nosotros podemos dar pelea a cualquiera".n