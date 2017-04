"Si el proyecto no sale adelante, no seguiré"

En caso de que no salga adelante, asegura que se irá.

A principios de temporada anunció que preparaba su salida del Celta y que barajaba diferentes opciones, entre ellas la venta como la más probable. ¿Qué ha cambiado en estos meses para que ahora hable de un proyecto de futuro en el Celta?

Siempre hemos hablado de proyecto de futuro y de dotar al Celta de patrimonio. Pero llegó un momento en que vimos que había una imposibilidad grande y decidimos que así no continuábamos. ¿Qué ha pasado? Que se han abierto otras posibilidades y si somos capaces de llevarlas a cabo, que tampoco lo sabemos, pues entonces ahí estaremos. Estamos iniciando una serie de gestiones que pueden hacer el proyecto otra vez muy interesante. Sería la consolidación definitiva del Celta en Vigo y en eso sí me gustaría trabajar.

También dijo que, por una cuestión de edad, no se veía con las mismas fuerzas para continuar. ¿Ahora sí se ve con fuerzas?

Las fuerzas te las da el proyecto. Si hay proyecto, hay Carlos Mouriño. Con más ganas unas veces, con más desgana otras, como en todos los órdenes de la vida. Hay momentos de desánimo, de dudas, pero si algo te da la posibilidad de renovar el proyecto, como nos la han dado ahora, seguiremos adelante.

¿Tiene claro quién podría llevar adelante el proyecto, quién podría sucederle, si no se ve con fuerzas?

No, pero es un proyecto del Celta y mientras tengamos la mayoría de acciones, va a seguir adelante. Si se vende no sé qué pasaría con los que vengan, ya no me sentiría responsable de él. Pero esté yo o no esté yo, seguirá adelante. Si es que el proyecto lo iniciamos, si es que el proyecto lo iniciamos (repite).

¿No tiene claro si lo van a iniciar?

Tenemos toda la confianza, porque nos han dado una serie de posibilidades en una serie de terrenos, de que sí. Pero es la misma posibilidad que nos habían dado antes en Vigo.

¿Si este proyecto no sale adelante, se iría?

Sí. Si no hay proyecto, no sigo.

¿No cree que estas idas y venidas, incluidas las visitas de emisarios del grupo chino interesado en comprar el club, han generado una incertidumbre innecesaria?

Creo que no. Siempre hemos dicho la verdad: 'no hay absolutamente nada con los chinos'. Dijeron que querían comprar el Celta y les indicamos que pasaran una oferta y que depositaran un dinero para comprobar que era real. Querían ver las cuentas y les dijimos que eran públicas. Las analizaron, pasaron una oferta, la estudiamos y dijimos no. No nos hemos apartado ni una coma de lo que dijimos desde el principio. Llegó la oferta y la llevamos al notario porque sabíamos que si la rechazábamos habría quien diría que fue un farol. Tal y como lo dijimos, sucedió.

Dice que no hubo negociaciones y, tal y como le dijo un accionista en la última asamblea, aquí sí entendemos por negociaciones el proceso que han seguido con el grupo chino. ¿No lo ve así?

No. No lo vemos así porque si queremos vender el club, haríamos lo que hace una empresa cualquiera. Nos vamos a un 'broking', a dos o tres y les decimos que queremos vender el club, que hagan las gestiones que quieran. Pero nunca lo hicimos. Ahora bien, como empresario quiero saber lo que vale lo mío. Y si alguien me dice que es capaz de pasarme una oferta, que me la pase. Por qué no. Pero negociación no ha habido, nunca. Cuando los chinos vienen aquí, soy el primero en decir que estuvieron en mi casa y que no hablamos del Celta. Los recibí como recibo a mucha gente todos los días que viene de fuera de España. No sabía lo que iban a ofrecer, así que no podíamos hablar de si iba a aceptar. Si mañana viene otro grupo le diremos lo mismo, que depositen el dinero que creen que vale. Y ellos depositaron mucho más.

Si su intención no era vender, ¿por qué a lo largo del último año ha aumentado el porcentaje del paquete accionarial que controla la directiva? ¿La compra de acciones que llevó a cabo Ricardo Barros en los últimos meses no responde a la voluntad de ganar más dinero con la operación?

¿Te parecen poco 93 millones?

Me parecen mucho. ¿Pero por qué compraron entonces acciones si no las necesitaban?

La respuesta es sencilla. Porque con todas las personas que se vieron perjudicadas por el concurso hemos tratado de solucionar los problemas cuando fuéramos económicamente viables. Y lo hemos hecho, por ejemplo, con proveedores que siguen siendo los mismos que nos dieron la facilidad del concurso. También con jugadores y con mucha gente que se sacrificó por el Celta. Si podemos compensarles, lo haremos. Hay algunos jugadores a los que sí se las compramos y otros a los que no se las compraremos bajo ningún concepto. Los chinos compraban las acciones que teníamos, no necesitábamos más, y las valoraron en 93 millones que rechazamos. No se trataba de acumular más, pero nos sentíamos con la responsabilidad de compensar un poco lo que había pasado con el concurso.

En el encuentro digital que mantuvo con los aficionados anunció la decisión irreversible de construir un estadio y una ciudad deportiva fuera de Vigo. ¿Sigue siendo irreversible?

Claro. Si es irreversible, siempre lo va a ser. Balaídos tiene una serie de defectos, por eso hicimos una oferta de compra del estadio que se rechazó repetidamente. Viendo cómo quedaba la reforma, dijimos que la pararan y que nos hacíamos cargo de ella. Comprábamos el estadio y la terminábamos. Pero no se pudo o no se quiso dar y lógicamente tenemos que actuar y buscar sitios próximos en los que pueda situarse la ciudad deportiva y el estadio de Balaídos. Lo venimos reclamando desde hace ocho años, se nos ofrecieron veinte mil soluciones y al final estamos sin un solo permiso. Es tiempo de reaccionar y entono mi mea culpa por no haber reaccionado antes.

La afición puede tener la sensación, quizás por ese silencio cómplice, de que se ha pasado del todo a la nada de repente, de que no ha habido una negociación.

Públicamente no, pero nadie puede negar que hemos tenido cien mil reuniones con el alcalde, absolutamente para todo. Pero creo que no es una discusión, es un debate que se está montando que no tiene un gran fondo. El aeropuerto de Vigo está en Mos y nadie dice que sea el aeropuerto de Mos, la Universidad también está en Mos y dicen que es la Universidad de Vigo. Nosotros estamos haciendo una sede en el centro de Vigo para darle la prestancia que merece al Celta, ¿estamos haciendo algo mal por ir a jugar a Mos?

¿No le parece irresponsable, teniendo en cuenta cómo está la situación en este país, que se hayan invertido varios millones de euros de dinero público en un estadio que pierde su utilidad si el Celta no juega ahí?

Yo no he gastado ni un solo euro de dinero público.

Lo han gastado el Concello y la Diputación.

Eso ya es un problema de ellos. Es más, a día de hoy, puedo asegurar y demostrar que hemos metido en el estadio de Balaídos más dinero del que metieron, con la grada, la Diputación y el Concello. Por eso pedimos hacer un debate público.

Dice que no es problema suyo lo que gasten Concello y Diputación, pero no lo habrían gastado si el Celta no estuviera ahí.

Pero está ahí con unas condiciones que nos presentaron. Si modifican todas esas condiciones no quiero estar ahí. El día anterior al partido en Balaídos contra el Genk, recibimos una notificación del ayuntamiento haciéndonos responsables civiles subsidiarios del problema que hubo cuando cayó parte de la tribuna y le dio en la cabeza a una señora. Es muy bonito hacer una reforma como la que quieren hacer y luego decir: 'Celta, quédate tú con el paquete, con la responsabilidad de una obra que no hiciste'. Vamos a recurrir, lógicamente, pero ya nos están haciendo responsables por medio de un escrito. ¿Voy a asumir ese papelón? ¿Dónde quedaron las reparaciones de las inundaciones, los pozos de absorción o los canales que iban a hacer? Ahora quieren que lo absorbamos todo con el canon que nos van a poner, aun por encima pagando, para que el Celta resuelva los problemas de los próximos 50 años de Balaídos. Esto no es serio y nosotros sí lo somos.

¿No contempla la posibilidad de negociar, por ejemplo, una concesión que le permita asumir el control de la reforma para que quede como el Celta quiere?

No, porque vuelve a ser una concesión y me dicen que me haga cargo de la obra que están haciendo ellos. ¿Por qué no empezaron la obra en Río? Cuando denunciamos que no habían empezado, mandaron a talar los árboles y vallaron Río. Id dentro y ver cuántos trabajadores hay. Ni uno. Estamos pidiendo los planos de la reforma de Río desde febrero y no nos los han entregado. Sería absurdo e irresponsable por mi parte aceptar un estadio que no sé ni cómo va a quedar, al que han quitado el estacionamiento.

¿Si le dan la posibilidad de asumir el control de las obras tampoco cambiarían de decisión?

No. Somos tremendamente serios, eso lo negociamos antes y se nos negó rotundamente veinte veces. Por eso me molestó muchísimo cuando se anunció públicamente y se dijo que era la panacea. Ya la habíamos rechazado sistemáticamente en reuniones privadas, explicando los mismos motivos y sin que nadie nos aclarara nada. Y siguen sin hacerlo. Entonces reaccionamos y dijimos que esto ya no tenía solución y nos íbamos a otro sitio. Ahora, es irreversible. Hemos iniciado los trámites y negociaciones en otros sitios y que no me digan que después de ocho años sin darnos nada, ahora sí nos lo van a dar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién ha visto el convenio? ¿Si no nos lo entregan, cómo se puede cuestionar si es bueno o malo?

Llama la atención que los tres grupos municipales del Concello se hayan puesto de acuerdo con respecto a la concesión y el Celta ni siquiera quiera ver el convenio.

Hemos negociado el convenio desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo digo de comprar Balaídos, en octubre o noviembre, ya se me habla de la concesión. El primero fue el PP. Y nosotros rechazamos la concesión porque estábamos viendo un proceso que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabemos ni a dónde va. Le quintaron un montonal de dinero al proyecto. Si la grada de Tribuna estaba presupuestada en 6 y la han hecho por 4, de los 30 millones, ¿cuántos van a gastar? ¿15, 18? ¿Cómo vamos a aceptar eso y quedarnos con el campo? No tiene ni pies de cabeza.

Si no sabían cómo iba a ser el convenio ni el canon que habría que pagar, ¿por qué lo rechazan?

Eso fue lo que publicó el ayuntamiento, pero antes de eso tuvimos veinte mil reuniones y nos hablaron de un canon de un 6% sobre la obra. Maravilloso. Fantástico. Incluso cuando dijimos que no aceptábamos la concesión, hubo declaraciones diciendo que no se iba a parar la obra y que no había un plan B. Hubo mucha negociación previa para llegar a la conclusión de que no vamos a aceptar la concesión. Nunca habríamos imaginado que el proyecto inicial iba a acabar como ha acabado. Había una comisión de seguimiento de la obra y nos echaron de ella. Nos prohibieron ir a las reuniones, nos prohibieron entrar en la que se suponía que era nuestra casa. Entonces, vamos despertando de ese sueño de ver un estadio como nos lo imaginamos y vemos la realidad.

¿Saben ya dónde va a estar el nuevo estadio?

No. Dependemos mucho de permisos y de terrenos. En esa etapa estamos. Primero estamos ubicando los terrenos, después veremos la factibilidad y, repito, volvemos a caer en manos de políticos. No me sentiré responsable si el proyecto no lo podemos llevar adelante.

Insiste en que vuelven a caer en manos de políticos. ¿Teme volver a encontrarse problemas?

No lo sé, pero la experiencia de Vigo ha sido durísima para nosotros. Era una vez y otra, otra, otra, y otra. Y cuando tomas una decisión, te quieren golpear.

Mos, Redondela, Nigrán, Ponteareas, Porriño. ¿Hay alguna opción descartada?

Son todo posibilidades a día de hoy. Hay unas más avanzadas que otras porque son terrenos diferentes, porque son comunidades de montes o porque son particulares con parcelas divididas que te llevan a un proceso un poco más largo. Pero, en fin, la voluntad es ésa y estamos trabajando en ello.

¿Hay alguna distancia límite con respecto a Vigo?

No. El jueves jugamos ante un equipo que está en Europa y está en una población de 15.000 habitantes con un área de influencia de 750.000. Por eso digo que es un debate inútil si tiene que ser Balaídos o puede ser cualquier otro sitio. No le veo ninguna dificultad.

La media de espectadores en Balaídos se ha reducido en unos 3.000 aficionados. ¿No cree que llevar el estadio fuera de Vigo puede agravar el problema?

También puede ser una razón para mejorar muchísimo. Por ejemplo, contra el Betis la gente tiene que decidir si sacrifica a la familia para ir a Balaídos a las 16:15.

Eso ha pasado siempre.

Sí, pero ahora a lo mejor no pasa, si estás en un sitio en el que puedes comer y en diez minutos, en tu coche, aparcas dentro del estadio y subes a tu grada con todas las facilidades. Creo que vamos a mejorar. Hay que elegir entre un estadio en el centro con incomodidades o uno cómodo en la periferia, como le ha pasado al Espanyol o al Atlético. Es una ventaja para los aficionados.

El Celta es el segundo equipo que más porcentaje de asientos vacíos tiene en su estadio. El último es precisamente el Espanyol.

Asientos vacíos, no número de socios. Si quieres al Celta, pagas el abono y no vas cuando el equipo va mejor que nunca, hay que buscar una razón externa. Hay mucha gente mayor y se inaugura un ascensor que no sube hasta Tribuna, que se queda en Preferencia. Tenemos que hacer el estadio que merecemos, sin ningún lujo, pero con toda la comodidad y funcional. Tenemos que olvidarnos de cuántos años llevamos en Balaídos.

¿Cree que esta disputa entre Celta y Concello, o entre Mouriño y Caballero, puede dividir al celtismo?

Es algo que nosotros no podemos valorar, pero no nos vamos a quedar callados nunca más. Se acabaron los silencios. Vamos a explicarlo todo permanentemente y estamos explicando con claridad los motivos por los que vamos a dejar Balaídos. Habrá una parte que estará en contra por una cuestión de nostalgia, pero que no me digan que el Celta se va de Vigo. Esto no cabe. Seguimos en Vigo, el Celta seguirá siendo el Celta de Vigo, tenemos la sede en Vigo y en Vigo vamos a seguir.

Pasando al tema deportivo. ¿Qué sensaciones tiene tras la histórica clasificación para semifinales de la Liga Europa?

Las sensaciones son muy positivas, sobre todo porque creíamos que la afición merecía un motivo extra para unirse todavía más al Celta y lo hemos conseguido. Ver el recibimiento que nos hicieron a las cinco de la mañana en el aeropuerto de Santiago y la emoción de los aficionados en el estadio, integrados y contentos como nunca, son sensaciones que a uno le gustan y motivan mucho a los jugadores para todo lo que viene. Son momentos que no se olvidan y que te hacen pensar que todo lo hecho tiene su recompensa.

¿Cómo explicaría la evolución del Celta, que ha pasado de pelear para no bajar a Segunda B a estar entre los mejores de Europa?

La evolución ha sido tremenda en primer lugar desde el punto de vista financiero. Ha sido un trabajo muy intenso. En los primeros años prácticamente venía al Celta quien quería venir porque no encontraba equipo. La transformación ha sido grande. Había un equipo de gente mayor, fuera del contexto de lo que pretendíamos para el Celta, y ésa evolución fue la primera y la más importante. Sanear al equipo para poder empezar a gastar dinero en jugadores, a traer más o menos lo que a ti te apetecía y no lo que te ofrecía el mercado. Siempre digo que mirar atrás es malo, pero debes tener el recuerdo de lo que pasó para no incurrir en los mismos errores, intentar evitarlos. Esto compensa mucho aquellos momentos tan difíciles.

Hace once años llegó al Celta prometiendo un título. Ahora parece más cerca que nunca.

El equipo puede ganar o perder con cualquiera. En esa tesitura, no le tenemos miedo a nada y podemos aspirar a un título como aspiran los otros tres equipos en semifinales. Tenemos posibilidades reales y lo hemos demostrado. El pase a semifinales fue dificilísimo para los cuatro, con una enorme igualdad entre los ocho equipos que estaban en cuartos. Esto confirma que va a ser muy complicado, pero que tenemos las mismas posibilidades que los demás.

Una de las grandes incógnitas que planea sobre el Celta es si Berizzo seguirá la próxima temporada. ¿Cómo lo ve?

Confiamos en que siga, pero también es cierto que Berizzo tiene un caché en este momento importante y que la decisión la tenemos que tomar conjuntamente. Siempre soy optimista y Berizzo es un entrenador al que el Celta quiere y que él quiere quedarse. Entonces, tenemos más posibilidades de llegar a un acuerdo que si alguna de las dos partes no estuviera interesada.

Dice que Berizzo tiene un caché importante. ¿El problema para su continuidad puede ser económico?

Imagino que le dará un carácter más deportivo que económico a su decisión. Se ha integrado muy bien en el Celta y se pone a la cabeza del nuevo proyecto. Nos dice que le gustaría participar en el desarrollo de la ciudad deportiva. Está muy integrado en el Celta, pero es humano y hay interés de equipos a los que deportivamente a lo mejor es muy difícil decirle que no. Nos pasa también con algunos jugadores, que llegado un momento alcanzan un nivel en el Celta en el que nos vemos sobrepasados en el mercado.



Berizzo aseguró recientemente que la clave para él estaba en si el Celta le permitiría seguir creciendo, si dispondría de un equipo capacitado para competir de tú a tú con equipos como el Athletic, el Villarreal o la Real Sociedad. ¿El Celta está en disposición de ofrecerle eso?

Creo que ya se lo hemos ofrecido. No creemos que tengamos peor equipo que el Athletic o el Villarreal, sino que le hemos dado preferencia a unas competiciones sobre otras y eso se refleja en los resultados finales. El domingo pasado jugamos con ocho jugadores que no son habituales y eso no lo ha hecho ningún equipo en España por mucho que estén en todas las competiciones. Y eso te hace resentirte en alguna competición. Pero en resultados, en juego, como equipo o como cuerpo técnico estamos a la altura de esos equipos.

Iago Aspas también dijo recientemente que de cara a la próxima temporada habría que tener más ambición. ¿No cree que al club le ha faltado ambición, fundamentalmente a la hora de hacer fichajes?

No sé a qué se refieren con ambición, pero si con este equipo y con este presupuesto, que es de los más bajos de España, estamos por encima de muchos equipos con mayor presupuesto, la ambición no faltó. Siempre decimos lo mismo, el Celta se puede permitir el lujo de hacer muchos fichajes, pero no de pagar las fichas de muchos de esos fichajes. Esto es muy provisional. Hoy cuentas con una diferencia económica que te puede dar la UEFA, pero la próxima temporada vamos a perder casi cuatro millones respecto al año pasado por no clasificarte para Europa. Tienes que ir compensando. Lo que no puedes hacer es echarte encima unos compromisos que después no puedas cumplir y tengas que empezar a malvender jugadores o a que los jugadores más caros se vayan. Hay todo un equipo que lo ha hecho fenomenal y que merece las mismas condiciones que los jugadores que vengan. Entonces, el coste de la plantilla se dispara año a año. En esto sí que tenemos que gastar dinero, en renovar a los jugadores que consideramos clave y en mejorar al resto para que no haya diferencias muy grandes.

El verano pasado ficharon a cinco jugadores. Dos vinieron de Segunda: Naranjo, que ya se fue, y Lemos, que apenas juega. Otros dos vinieron gratis: Roncaglia, que sí se ha convertido en un jugador importante, y Rossi, que era el tercer delantero del equipo. Y llegó Pione, que sí ha tenido un papel importante. ¿No cree que cuando se habla de falta de ambición es porque buena parte de esas incorporaciones no sirvieron para mejorar al equipo?

Rossi traía un cartel detrás que no se podía poner en duda y, de hecho, ha demostrado en algunos partidos la enorme calidad que tiene. Ahora bien, ¿estaba mejor que Beauvue, que Guidetti o que Iago Aspas? Pues posiblemente no, pero era un suplente con todas las garantías y podía disputar el puesto de titular. La política del Celta va a seguir siendo la misma: traer a jugadores que puedan jugar en el primer equipo y traer a promesas muy jóvenes que creamos que pueden explotar y ayudar mucho al Celta. Tenemos que arriesgar y vamos a seguir haciéndolo por jugadores muy jóvenes porque tenemos un primer equipo que te permite apostar por esos futbolistas.

¿Están dispuestos a hacer un esfuerzo para renovar a Berizzo?

No hables de Berizzo, habla de política de club. Siempre hemos hecho un gran esfuerzo por traer a los mejores entrenadores y jugadores que no rompan nunca la línea económica del club. La inmediatez de los resultados o la posibilidad de ganar un título no nos puede llevar a eso. Se hizo una vez y mientras nosotros llevemos al Celta, no lo volveremos a hacer.

Pero en los últimos años han tenido beneficios de entre 10 y 15 millones por temporada, en los últimos mercados de verano han ingresado más de lo invertido, en los dos últimos años han pasado a cobrar casi 30 millones de euros más de televisión. El Celta no tiene la misma capacidad económica que hace unos años.

Lo lleváis exclusivamente a los fichajes. Preguntadle a los jugadores cuánto se le han mejorado las fichas. A todos. No hay un jugador en el Celta que cobre lo que estaba cobrando hace dos años y el cuerpo técnico cuesta mucho más.

¿Se han planteado renovar a Rossi tras la grave lesión que ha sufrido?

Lo primero que tenemos que hacer es darle todo el respaldo. Nos plantearemos el futuro cuando venga, pero hemos tenido casos así en nuestra etapa y jamás hemos dejado tirado a ningún jugador. El comportamiento de Rossi ha sido de una honestidad tremenda y un gran esfuerzo. Eso en el Celta siempre tiene recompensa.

¿Es una posibilidad real que Nolito vuelva o no lo contemplan?

Siempre contemplamos a los grandes jugadores. Si alguien se va mejorando, eso no significa que se le cierren las puertas. Que regresara Nolito sería una gran alegría, pero no le podemos pagar lo que le pagan en Inglaterra. Otra cosa es que quiera hacer un gran esfuerzo y pudiéramos llegar a hablar.