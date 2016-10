Un proyecto por encargo

Carlos Mouriño, presidente y máximo accionista del Celta, echó en cara al Concello de Vigo durante su comparecencia pública de la pasada semana no haber aceptado, entre otros proyectos que él le presentó, el de la que él mismo denominó Universidad del Deporte. Dicho complejo se situaría en los terrenos del Colegio Hogar y el empresario adelantó que estaba "muy avanzado con la Universidad de Vigo". Ayer, esta institución aclaró que su labor fue la de elaborar "un estudio" para la creación de un "campus Celta de Vigo" por encargo de la entidad céltica, labor que ya ha realizado y que, como se deduce de tener ella misma la autoría, cuenta con su total beneplácito.

La Universidad no quiere detallar en qué consiste exactamente ese campus Celta de Vigo porque considera que debe ser el propio club, que hizo el encargo, quien lo desvele. Sí confirmó que la Facultad de Ciencias del Deporte fue la encargada de elaborar el estudio solicitado y que comenzó a hacerlo desde principios de este mismo año. Además, no se baraja la posibilidad de trasladar la facultad a este nuevo emplazamiento, como parecía deducirse de las palabras de Carlos Mouriño.

Sea como sea, pese a la "ilusión" mostrada por el presidente del Celta en este proyecto y el visto bueno de la propia Universidad al elaborarlo, no parece que tenga un futuro demasiado halagüeño. Por un lado, porque Carlos Mouriño tiene abierto el proceso de venta del club y su marcha paralizaría esta idea; y por otro, porque no resulta sencillo el encaje por parte del Concello, la parte que parece menos entusiasmada de todas en este proyecto auspiciado desde el Celta.n