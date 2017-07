Pronósticos cumplidos

Se cumplieron los pronósticos en Vilaboa y dos de los mejores ciclistas de la bicicleta de montaña en Galicia se hicieron con el título en el primer Campeonato de Galicia en la modalidad de 'Eliminator', de bicicleta de montaña. Mauro González ganó en hombres y Lucía Vázquez lo hizo en la categoría femenina.

La prueba consistía en dar una vuelta lo más rápido posible a un trazado técnico en Figueirido. En primer lugar se hacía en formato contrarreloj y, a continuación, en tandas de cuatro con clasificación para la siguiente manga de los dos mejores. Mauro González marcó el mejor tiempo en la vuelta inicial y se impuso en cuartos de final y semifinales, por lo que llegó a la final como gran favorito a la victoria.

El corredor de Salvaterra se midió en la carrera definitiva a su compañero de club, Samuel González, a Alberto Pedreira (Bici Verde) y a Manuel Parada (Barbanzabike), líder del Open de Galicia de XCO de 2017. Mauro González se impuso a su compañero de club y cerró el podio Pedreira.

González destacó que "en la crono me empleé a fondo y me di cuenta de que a pesar de ser poco más de dos minutos de esfuerzo, se hacía difícil recuperar. En las clasificatorias intenté regular y después la final fue muy disputada con Samuel. Tenía ganas de probar en esta disciplina. La organización estuvo a la altura del evento".

En la categoría femenina, Lucía Vázquez corría en casa y llegaba avalada por la plata obtenida en el Campeonato de España de esta disciplina en 2014. No obstante, se encontró la oposición de dos corredoras sub-23 como son Desi Duarte e Irene Trabazo, ya que ambas realizaron mejor tiempo en la contrarreloj de inicio de la prueba: "Fue una lucha ajustada hasta el final y dimos un buen espectáculo. Ganar en casa es lo más especial. Quiero dar las gracias a la afición por soportar el intenso calor para animarnos".

El podio en la categoría femenina lo completaron Duarte e Irene Trabazo. Además, se disputó una prueba para jóvenes bajo la denominación de 'kids' con triunfo de David Fernández.n