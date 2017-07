Primer ensayo estival

El Celta disputará esta tarde (19:00, G2) su primer ensayo veraniego, un triangular en Ferrol contra el Racing y el Sporting de Gijón organizado en memoria de Isidro Silveira. Juan Carlos Unzué convocó para esta doble cita a 23 de los 24 jugadores con los que trabaja en A Madroa. El único descarte fue Álex López, con el que no cuenta y con quien mantuvo una conversación tras el entrenamiento de ayer en las instalaciones de A Madroa.

El técnico navarro ha vuelto a dejar claro que el centrocampista ferrolano –para quien jugar en A Malata el I Trofeo Isidro Silveira era muy especial– no entra en sus planes. Unzué ni siquiera le dará la oportunidad de demostrar su valía en los amistosos de pretemporada, a pesar de que la intención de Álex López era ganarse un puesto en la plantilla celeste.

El preparador celeste convocó para el triangular de hoy a Sergio, Rubén, Iván Villar, Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, David Costas, Fontás, Cabral, Pape, Radoja, Wass, Lobotka, Jozabed, Beauvue, Iago Aspas, Hjulsager, Pione Sisto, Guidetti, Maxi Gómez, los jugadores del filial Diego Alende y Brais Méndez y el juvenil Pampín. Hoy se estrenarán con la camiseta celeste Maxi Gómez y Lobotka, dos de los fichajes realizados por el club vigués este verano. El tercero, Jozabed, ya jugó en Vigo cedido por el Fulham la segunda mitad del curso pasado.

El Celta abrirá el triangular ante el Sporting, dirigido por el excéltico Paco Herrera y cuya dirección deportiva ocupa otro ex del club vigués, Miguel Torrecilla. Ambos trabajan para conseguir el ascenso en Gijón como ya lo hicieron en Vigo. Después, el equipo asturiano se enfrentará al Racing de Ferrol, que pondrá punto y final al triangular con su duelo ante el Celta.

Con el ensayo de esta tarde, el equipo de Juan Carlos Unzué pondrá punto final a las dos primeras semanas de trabajo de pretemporada. El próximo miércoles, la expedición celeste se desplazará a Inglaterra ya con Pablo Hernández, Marcelo Díaz y Jonny, los tres únicos célticos que continúan de vacaciones. El Celta disputará dos encuentros amistosos en tierras británicas, frente al Burnley y el Brentford, y posteriormente se medirá al Leverkusen en Alemania.n