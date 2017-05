Prades: "Hay que dejar los nervios en el vestuario"

José Ignacio Prades reconoce que la semana se ha hecho larga esperando el trascendental partido de esta tarde ante el Granollers y que sus jugadores están "impacientes" por saltar a la pista de A Sangriña, pero confía en que los nervios no atenacen a su equipo cuando se encuentra tan cerca de conquistar el primer título de Liga de su historia.

"Un poco larga sí que se ha hecho la semana, pero como estas últimas. Cuanto más nos acercamos al final, más pesado se va a haciendo todo, pero lo hemos llevado bien", afirma el entrenador del Guardés, que sobre sus jugadoras apunta que "más que concentradas, las veo con muchas ganas de que llegue ya el sábado. La palabra quizás sea impacientes. Lo que necesitan es saltar a la pista y dejarse todos los nervios en el vestuario, espero".

Prades prevé un choque complicado con el Granollers. "Será muy igualado, como el último que jugamos en la Copa. Un partido muy parejo y al final el equipo que sea más regular, el que esté menos tensionado y sepa manejar mejor los tiempos del partido, que espero que seamos nosotros, será el que se lleve el gato al agua", indica.

Del conjunto catalán, al técnico del Mecalia le preocupa "el hecho de que van a jugar sin presión. Es un equipo que juega muy bien al balonmano y no tiene ningún tipo de presión que lo atenace, pero quizás también esa tensión es necesaria para estar ahí hasta el final y esa tensión nosotras sí que la vamos a tener por lo que nos jugamos. Es un equipo que me da miedo en su conjunto porque nos ha creado problemas en los dos partidos que hemos jugados contra ellas".

Sin embargo, para Prades lo más importante en el encuentro de hoy será la actitud de sus jugadoras: "Más que motivarlas, que cuando te estás jugando un título es algo que sale solo, lo importante va a ser mantener la calma, la normalidad. Explicarles que no hay que hacer nada excepcional, sino simplemente ser las que hemos sido durante 25 jornadas. Y por ahí va un poco el mensaje que hemos querido trasladar durante estas últimas semanas. Que no tienen que hacer nada excepcional, no les pedimos que den más de lo que han dado ya. Simplemente, que sean igual de regulares que en las últimas jornadas y que trabajen con la misma emoción, con la misma intensidad y con las mismas ganas que hasta ahora".

Aunque al Mecalia le bastaría un empate frente al Granollers para proclamarse campeón de Liga, al margen de lo que haga Bera Bera en la pista del Cleba León, José Ignacio Prades advierte de que "no tenemos que pensar que un punto nos vale. Hay que salir a ganar el partido". Y a esa tarea se dedicará su equipo hoy en A Sangriña. n