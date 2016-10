Orellana y Aspas entran en el once ideal de la jornada de la Liga

nnnLa victoria en el derbi del pasado domingo ante el Deportivo le ha supuesto al Celta una alegría colectiva y algunos reconocimientos individuales. Así, la Liga hizo público ayer su once ideal de la novena jornada y en él están presentes dos célticos: Fabián Orellana y Iago Aspas.

El chileno completó ante el rival herculino un partido enorme, con mucha presencia en el juego ofensivo del equipo y siendo muy desequilibrante. De hecho, asistió a Hugo Mallo en el primer gol y a Wass en la acción que acabaría con el penalti señalado por el árbitro por mano del deportivista Sidnei. No contento con eso, marcó él mismo el tercer gol tras una gran combinación con Jonny.

Por su parte, el moañés fue el autor de dos de los cuatro goles célticos. Anotó el decisivo segundo tanto desde el punto de penalti y después cerró la cuenta local con el cuarto.

Acompañan a los dos célticos en el once elegido el portero Kameni (Málaga); los defensas Marcelo (Sevilla), Raúl Navas (Real Sociedad) y Jorge Meré (Sporting); los centrocampistas N'Zonzi (Sevilla), Camacho (Málaga) y Chory Castro (Málaga); y los delanteros Sandro (Málaga) y Enrich (Eibar). Por lo tanto, se premia a cuatro jugadores del Málaga, dos de Sevilla y Celta y uno de Real Sociedad, Sporting y Eibar.

El mejor jugador de la jornada según la Liga fue el delantero del Málaga Sandro, que marcó un gol y dio una asistencia.n