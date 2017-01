Memoriales y aniversarios

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibe hoy a la comisión organizadora del Memorial Quino Salvo, que el pasado 1 de septiembre organizó el partido entre Obradoiro y Joventut en As Travesas. El balance de aquella fecha no puede ser mejor porque se cumplieron todos los objetivos marcados. La reunión será un cúmulo de buenas noticias y demostración de transparencia por parte de la gente del baloncesto encabezada por Julio Bernárdez. No han querido que el tema se quedase en el olvido y, además, desean agradecer expresamente el importante apoyo municipal obtenido.

2016 fue año de memoriales. Salvo, Paco Araújo y Pablo Beiro recibieron el merecido recuerdo por su trayectoria. Cada uno en su campo, los tres forman ya parte indeleble de la historia de un deporte que arrancó en la década de 1930 en la ciudad y que este año maneja dos fechas significativas: el sexagésimo aniversario del ascenso del Estudiantes a la máxima categoría masculina (a la que renunció) y el cuadragésimo del primer título nacional conquistado por el baloncesto femenino gracias al Celta. Y ambas fueron extraordinarias gestas.

¿Es de nuevo el momento del baloncesto local? Sí y no. Con dos equipos en Liga EBA por vez primera, que se enfrentarán en As Travesas el próximo domingo (12:00), y el regreso a la cuarta categoría del baloncesto masculino, la ciudad ha recuperado el aroma de esta modalidad pero con un futuro deportivo demasiado incierto. Lo advirtió Pepe Casal, el hombre de Gasol, en la charla previa al Memorial Salvo: “Disfruten este año VGO Basket y Seis do Nadal, pero únanse para lograr en el futuro un equipo más arriba”. Fue premonitorio. En doce jornadas, el VGO ha sumado dos triunfos sobre doce encuentros por ninguno los colegiales. Vigo, simplemente, no dispone de tantos recursos humanos.

La reunión, por tanto, puede significar un principio del fin, si se da por agotado el Memorial Quino Salvo, o un futuro esperanzador si se asientan las bases para nuevas ideas que el baloncesto local necesita para generar ilusión.

Al masculino le persigue una maldición que han sufrido Estudiantes, Santa Clara (el Álvarez), Galeones Celta, Bosco, Cíes Vigo, Helios Zorka y Ciudad de Vigo Básquet (el Gestibérica). En 1957 no había patrocinios ni pista cubierta en Vigo y el Estudiantes, tras acabar subcampeón de España de segunda categoría en Madrid ante el Español de Barcelona, renunció. La Liga se había creado en marzo de ese año y la primera edición había durado dos meses. La campaña 57/58 iba a ser más larga.

Las canteras no son referencia

Ahora la situación es diferente. Las canteras de Salesianos y Maristas, básicas antaño y dominadoras del panorama autonómico, no son referencia en Galicia. El baloncesto sigue siendo un deporte con predicamento en la base, pero no produce figuras.

Mantener la ilusión de la ACB cada verano entendida como espectáculo para la ciudad se entiende como vital. Además de la unión de fuerzas. Antes de empezar la temporada Casal recordó que Marín cuenta con equipo en LEB Oro y Cambados en LEB Plata, y que el potencial de Vigo está por explotar. Verdad como un templo.

Históricos y reconocidos entrenadores locales se quejan del mal momento del baloncesto masculino de base. La calidad solo se apuntala con muchas horas de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

Baloncesto femenino

En el anverso de la moneda figura el baloncesto femenino. La cantera mete equipos en Campeonatos de España de forma tan habitual que hasta parece cuestión sencilla. Pero esta, capitaneada por el Celta Bosco, demuestra que el baloncesto vigués solo necesita un empujón para volver a colocar la ciudad en el plano que le corresponde a nivel señor. Desde la liga invicta conquistada por el Celta y 'Cholas' Rodríguez en 1977, Vigo ha sumado cinco Ligas (76/77, 78/79, 81/82, 98/99 y 99/00) y cuatro campeonatos de Copa (1981, 1982, 1984 y 2001). Ningún club olívico puede presumir de los éxitos del Celta femenino y del Club Deportivo Bosco.

La entidad que preside Carlos Álvarez, acompañada desde 1998 por el nombre del Celta en sus equipos, navega en la categoría de plata por quinto año consecutivo aunque con aspiraciones de regresar a la élite.

Baloncesto y atletismo han sido los deportes femeninos referenciales de la ciudad, aunque ahora Vigo solo suene a nivel nacional por llamadas de jugadoras para las selecciones nacionales, que demuestran que la cantera va bien.

Con esta situación, y con el baloncesto en silla (Club Deportivo Amfiv) como único representante en la élite y organizador de la Challenge Cup, la cuarta competición más importante de Europa (Vigo, 27-30 de abril), al baloncesto le faltan estímulos. Los memoriales demostraron que existe afición y que esta acude cuando se la motiva… y también cuando se gana. n