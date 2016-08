Los médicos dan el sí a Rossi

Giuseppe Rossi será, en el momento en que firme su contrato con el Celta, el jugador número 25 de la primera plantilla celeste, a la espera de que en los tres días que restan de mercado se cierre alguna incorporación más –el mediapunta serbio Aleksandar Katai, preferentemente– y alguna salida. El italiano ya llegó ayer a Vigo, vía Barcelona y Santiago de Compostela, y podría sumarse hoy mismo al entrenamiento matinal de A Madroa, tras someterse ayer el preceptivo reconocimiento médico y superarlo con éxito. Serán, en total, cinco o seis fichajes veraniegos y tres o cuatro de ellos para la línea más ofensiva de un equipo que, a día de hoy, dispone de diez jugadores para los cuatro puestos de ataque, once si llega ese sexto refuerzo: Théo Bongonda, José Naranjo, Josep Señé, Fabián Orellana, Pione Sisto, Dejan Drazic, Claudio Beauvue, Iago Aspas, John Guidetti y Giuseppe Rossi.

Esta amplia competencia arriba, aunque haya que afrontar tres competiciones, abre la puerta de salida a futbolistas como Dejan Drazic. De hecho, si finalmente aterriza ese sexto fichaje, esa salida será obligatoria al superar las 25 fichas, salvo que el club decida dejar sin ella a Claudio Beauvue mientras termina la recuperación de su lesión en el tendón aquíleo.

A este plantel netamente atacante –de las 25 fichas, al menos 10 de la línea ofensiva– llega Rossi tras no triunfar en la Fiorentina. Las lesiones le han impedido ganarse la confianza del técnico luso Paulo Sousa, del que se despidió el pasado sábado con un abrazo que niega una mala relación entre ambos. "Me deseó la mejor de las suertes", apuntó el propio jugador antes de volar hacia España.

Después, cogió un vuelo a Barcelona y desde allí voló a Santiago de Compostela, donde aterrizó a primera hora de la tarde. Una vez en Vigo, estuvo con los responsables del Celta y con su cuerpo médico para someterse a las pruebas médicas pertinentes para aclarar el estado de su maltrecha rodilla derecha, sometida a varias intervenciones quirúrgicas desde 2011. Al Celta llega ahora cedido por la Fiorentina en su último año de contrato con el club italiano, aunque desde Italia se apunta a que el acuerdo en Vigo es por una campaña más.n